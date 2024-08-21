Hukum bagi Istri yang Selingkuh Menurut Islam, seperti Isu yang Menerpa Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Ilustrasi hukum bagi istri yang selingkuh menurut Islam seperti isu yang menimpa Azizah Salsha dan Pratama Arhan. (Foto: Istimewa/Instagram)

HUKUM bagi istri yang selingkuh menurut Islam, seperti isu yang menerpa Azizah Salsha dan Pratama Arhan, dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting diketahui setiap Muslim agar rumah tangganya terhindar dari musibah.

Sebagaimana diberitakan, beredar luas isu rumor dugaan selingkuh Azizah Salsha yang merupakan istri dari pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Isu itu muncul melalui sejumlah pesan singkat dari orang-orang yang mengaku teman dekatnya.

Chat-chat rumor perselingkuhan tersebut pun beredar luas di linimasa media sosial hingga mencuri perhatian publik Tanah Air.

Dirumorkan juga Azizah Salsha dan Pratama Arhan diduga sedang mengurus perceraian. "Sekarang Zize lagi urus cerai," isi pesan WhatsApp yang beredar luas itu, seperti dikutip dari unggahan akun X @rexthatch, Rabu (12/8/2024).

Hukum Selingkuh Menurut Islam

Menurut Islam, selingkuh merupakan suatu perbuatan dosa besar. Ini bisa terjadi karena para pelakunya jauh dari ilmu agama.

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Yulian Purnama S.Kom mengungkapkan bahwa di dalam selingkuh terkandung beberapa dosa besar, yakni:

1. Khianat

Suami atau istri yang selingkuh telah berbuat khianat kepada pasangannya. Makna khianat dijelaskan Ar-Raghib al Asfahani rahimahullah:

الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر

"Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi.” (Al Mufradat, 305)

Khianat adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

"Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat." (QS Yusuf: 52)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda:

آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَ أخْلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ

"Tanda orang munafik ada tiga: Jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, jika diberi amanah ia berkhianat." (HR Bukhari nomor 6095 dan Muslim: 59)

Mujahid bin Jabr Al Makki mengatakan:

المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخلاق المؤمن المكر ولا الخيانة

"Makar, penipuan dan khianat, pelakunya diancam neraka. Makar dan khianat bukanlah akhlak seorang Mukmin." (Makarimul Akhlak, karya Al Khara’ithi, halaman 72)

Perbuatan khianat juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit; walaupun perbuatan khianatnya tidak diketahui.

Anas bin Malik radhiyallahu’anhu mengatakan:

إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة

"Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan." (Makarimul Akhlak, karya Al Khara’ithi, halaman 155)

2. Al Ghisy (Curang)

Makna al ghisy (الغش) secara bahasa adalah:

الغِشُّ: كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه

"Al ghisy adalah seorang penjual menyembunyikan sesuatu yang jika diketahui oleh pembeli maka ia akan membencinya." (Adz Dzakhirah lil Qarafi, 5/172)

Dalam bahasa saat ini, ghisy artinya curang; berlaku tidak jujur; main belakang. Orang yang selingkuh pasti akan melakukan ghisy, karena menyembunyikan hubungan gelap dari pasangannya yang jika diketahui tentu akan membencinya. Padahal, al ghisy adalah dosa besar.

Dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu ’anhu, Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

ما مِن عبدٍ يسترعيه اللهُ رعيَّةً يموتُ يومَ يموتُ وهو غاشٌّ لرعيَّتِه إلَّا حرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ

"Siapa pun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat ghisy (tidak jujur) kepada rakyatnya, pasti Allah akan haramkan ia surga." (HR Bukhari nomor 7150 dan Muslim: 142)

Suami adalah pemimpin dan rakyatnya adalah keluarganya. Namun tentu saja bukan hanya suami yang dilarang berbuat ghisy, istri pun dilarang.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu, Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa mengacungkan senjata kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami. Barang siapa berbuat ghisy (curang) kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami." (HR Muslim nomor 147)

Ghisy itu tidak hanya terlarang dalam jual-beli, namun dalam semua perkara. Syekh Ibnu Baz menjelaskan:

الغش في جميع المواد حرام ومنكر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)) وهذا لفظ عام، يعم الغشَّ في المعاملات، وفي النصيحة، والمشورة، وفي العلم، بجميع مواده الدينية والدنيوية

"Ghisy dalam semua perkara itu haram hukumnya dan merupakan perbuatan munkar. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam: 'Barang siapa berbuat curang kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami.' Hadits ini lafaznya umum. Mencakup ghisy dalam semua muamalah, dalam nasihat, dalam musyawarah, dalam ilmu dan dalam semua perkara agama dan dunia." (Majmu’ Fatawa Bin Baz, 24/61)

3. Dusta

Perbuatan selingkuh pasti tidak akan lepas dari dusta. Sedangkan dusta adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta." (QS Ghafir: 28)

Dusta itu akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ’anhu, Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتب عند الله كذاباً

"Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai Shiddiq (orang yang sangat jujur). Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajir (maksiat) dan perbuatan fajir membawa ke neraka. Seseorang yang sering berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab (orang yang sangat pendusta)." (HR Muslim nomor 2607)