HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Puasa Senin Kamis, Keutamaan, hingga Doa Berbukanya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |09:27 WIB
Niat Puasa Senin Kamis, Keutamaan, hingga Doa Berbukanya
Ilustrasi niat puasa Senin Kamis beserta keutamaan hingga doa berbukanya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

NIAT puasa Senin Kamis, keutamaan, hingga doa berbukanya dibahas dalam artikel berikut ini. Niat adalah hal dasar sebelum melaksanakan sebuah amal ibadah.

Tanpa niat yang jelas dan kuat dapat menyebabkan hal-hal yang dilakukan menjadi kurang berarti. Dalil wajibnya berniat adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." (Muttafaqun alaih)

Ini pula yang bisa terjadi ketika melaksanakan ibadah sunnah puasa Senin Kamis. Niat puasa Senin Kamis yang dimaksudkan berkeinginan kuat menjalankan ibadah puasa. Niat puasa Senin Kamis pada dasarnya sama dengan puasa lainnya, baik wajib maupun sunnah. 

Niat Puasa Senin Kamis

Sebelum melakukan makan sahur, kaum Muslimin dianjurkan membaca Bismillah dan berniat puasa Senin Kamis. Berikut ini niat yang dibaca sebagian orang:

- Niat puasa Senin

نَوَيْتُ صَوْمَ هٰذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab-Latin: Nawaitu shauma hadzal yaumi 'an ada'i sunnati yaumil itsnaini lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku berniat puasa sunnah hari Senin ini karena Allah Ta'ala." 

Info grafis penyebab puasa tidak diterima. (Foto: Okezone)

- Niat puasa Kamis

نَوَيْتُ صَوْمَ هٰذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ الخَمِيْسِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab-Latin: Nawaitu shauma hadzal yaumi 'an ada'i sunnati yaumil khamisi lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku berniat puasa sunnah hari Kamis ini karena Allah Ta'ala." 

Dilansir Muslim.or.id, pada dasarnya niat puasa Senin dan Kamis cukup di dalam hati, sebab niat itu memang letaknya di hati. Jadi jika di hati sudah berkehendak ingin menjalankan puasa keesokan harinya, maka sudah disebut berniat.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Muhammad Al Hishni. Ia mengatakan:

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف

Artinya: "Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadits yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazkan." (Lihat kitab Kifayatul Akhyar halaman 248)

Kemudian Muhammad Al Khotib juga menerangkan hal yang sama. Beliau berkata:

إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة

Artinya: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazkan niat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Ar-Roudhoh." (Al Iqna', 1: 404) 

