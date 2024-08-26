Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

10 Contoh Idgham Bigunnah Nun Tanwin Bertemu Ya dalam Alquran

Salam Ramdhani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |14:25 WIB
10 Contoh Idgham Bigunnah Nun Tanwin Bertemu Ya dalam Alquran
Ilustrasi contoh bacaan hukum tajwid idgham bighunnah nun tanwin bertemu ya dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 10 contoh idgham bigunnah nun tanwin bertemu ya dalam Alquran. Idgham bigunnah merupakan salah satu hukum tajwid yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari empat huruf hijaiyah, yaitu ya (ي), nun (ن), mim (م), dan wau (و).

Contoh-contoh bacaan hukum tajwid idgham bighunnah muncul saat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya (ي). Berikut ini contohnya dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Surat Al Mujadalah Ayat 4

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

Cara membacanya: Ming qabli ay yatamassa

Ilustrasi hukum tajwid idgham bighunnah di Alquran. (Foto: Okezone)

2. Surat Al Hasyr Ayat 2

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا

Cara membacanya: Ma dhanantum ay yakhruju.

3. Surat Al Hasyr Ayat 4

وَمَنْ يُّشَاۤقِّ اللّٰهَ

Cara membacanya: Wa may yusyaqqillaha

4. Surat Al Hasyr Ayat 6

عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُۗ

Cara membacanya: Ala may yasya'.

5. Surat Al Mumtahanah Ayat 12

بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ

Cara membaca: Bibuhtaniy yaftarinahu baina

Halaman:
1 2
