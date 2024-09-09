Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

15 Contoh Bacaan Tajwid Izhar Syafawi dalam Surat Alquran

Hantoro , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:22 WIB
15 Contoh Bacaan Tajwid Izhar Syafawi dalam Surat Alquran
Ilustrasi contoh bacaan tajwid izhar syafawi dalam surat Alquran. (Foto: Shutterstock)
BERIKUT ini 15 contoh bacaan tajwid izhar syafawi dalam surat Alquran. Ikhfa syafawi sendiri merupakan sebuah hukum tajwid yang muncul apabila ada huruf mim (مْ) bertemu dengan huruf ba (ب). 

Cara membaca hukum tajwid izhar syafawi adalah samar-samar dan sedikit didengungkan sekitar 2–3 harakat atau 1 ½ alif. Jika bacaan tersebut tidak didengungkan maka hukumnya akan berubah menjadi izhar. 

Lebih jelas lagi, cara membaca hukum tajwid tersebut adalah dengan membaca huruf hijaiyahnya dahulu sebelum masuk mim sukun, setelah itu ke mim sukun dengan irama dengung. Sehingga saat bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bawa akan dalam posisi tertutup.

Hukum bacaan ikhfa syafawi dapat ditemukan di berbagai surat Alquran, salah satunya adalah Surat Al Baqarah. Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 8

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَۘ

Wa mā hum bimu'minīn(a).

2. Surat Al Baqarah Ayat 33

اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤىِٕهِمْ

Ambi'hum bi'asmā'ihim

3. Surat Al Baqarah Ayat 49

ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ

Zālikum balā'um

4. Surat Al Baqarah Ayat 54

اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ

Anfusakum bittikhāżikumul

5. Surat Al Baqarah Ayat 76

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا

Atuḥaddiṡūnahum bima 

6. Surat Al Baqarah Ayat 85

عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ

'Alaihim bil-iṡmi

7. Surat Al Baqarah Ayat 93

اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ

Atainākum biquwwatiw

8. Surat Al Baqarah Ayat 188

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Amwālakum bainakum bil-bāṭili

9. Surat Al Baqarah Ayat 225

لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ

Lākiy yu'ākhiżukum bimā kasabat

10. Surat Al Baqarah Ayat 235

عَرَّضْتُمْ بِهٖ

'Arraḍtum bihī 

Halaman:
1 2
