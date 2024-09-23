Ini 2 Ayat Alquran yang Bikin IShowSpeed Bisa Meredam Emosinya

INI 2 ayat Alquran yang bikin IShowSpeed bisa meredam emosinya. Seperti diketahui, YouTuber kelahiran Cincinnati, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2005, ini tersulut amarah akibat kalah bermain game online dengan subscriber-nya.

IShowSpeed memang dikenal sebagai streamer game. Pria pemilik nama asli Darren Watkins Junior tersebut sangat terkenal di dunia media sosial.

Selama live streaming, IShowSpeed kerap mengundang gelak tawa. Tapi, dia juga sering meluapkan emosi sampai merusak barang-barang di dekatnya saat kalah bermain game online.

Seperti dalam unggahan viral kanal YouTube IShowSiu, beberapa waktu lalu saat bermain game Rocket League melawan subscriber-nya, IShowSpeed kalah telak sampai sangat emosi.

BACA JUGA: Momen Viral IShowSpeed Emosi Kalah Main Game Langsung Tenang Setelah Dengar Ayat Alquran

Ia bahkan mengamuk karena dibantai oleh subscriber-nya sendiri dengan skor yang cukup besar. IShowSpeed yang kurang andal bermain game Rocket League menjadi sasaran empuk dengan kebobolan sebanyak 11 gol. Dia tidak bisa mencetak gol satu pun.

Dikarenakan sudah sangat kesal, IShowSpeed ingin melampiaskan emosi, namun coba ditahan beberapa saat. Sampai kemudian dirinya membuka peramban Google dan mencari kata "Alquran" karena ingin mendengar lantunan surat yang bisa menenangkan dirinya.

IShowSpeed memilih video secara acak yang berisi lantunan ayat-ayat suci Alquran. Ia kemudian memilih video judul "Quran Recitation 10 Hours Hazaa Al Belushi". Surat yang didengarkan adalah Surat Al Hijr Ayat 1–2 yang dibacakan qari muda terkenal asal Oman yaitu Hazza Al Balushi.

Tidak membutuhkan waktu lama, hati IShowSpeed langsung tenang dan emosinya reda sesaat setelah mendengarkan lantunan indah Alquran Surat Al Hijr Ayat 1–2.

Berikut ini bacaan Alquran Surat Al Hijr Ayat 1–2:

الۤرٰ ۚ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡـكِتٰبِ وَقُرۡاٰنٍ مُّبِيۡنٍ

Bacaan Arab latin: Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabi wa Qur-aa-nim Mubiin.

Artinya: "Alif Lam Ra. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Alquran yang memberi penjelasan." (QS Al Hijr: 1)

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَوۡ كَانُوۡا مُسۡلِمِيۡنَ‏

Bacaan Arab latin: Rubamaa yawaddul laziina kafaruu law kaanuu muslimiin.

Artinya: "Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim." (QS Al Hijr: 2)