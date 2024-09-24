Advertisement
HOME MUSLIM POSKO HAJI

Berapa Lama Masa Tunggu Haji di Australia?

Aisha Ardhany Wahyuningtyas , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |14:05 WIB
Berapa Lama Masa Tunggu Haji di Australia?
Ilustrasi masa tunggu haji di Australia. (Foto: Istimewa/X/Okezone)
BERAPA lama masa tunggu haji di Australia? Muslim di Negeri Kanguru tersebut harus melalui masa tunggu 2–3 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini disebabkan alokasi haji yang terbatas, yakni hanya 2.000 jamaah per tahun.

Proses seleksi jamaah haji menjadi lebih kompetitif dengan adanya sistem undian yang diterapkan Arab Saudi. Ini membatasi jumlah jamaah haji secara global hingga 1 juta orang.

Jamaah haji. (Foto: Haji.kemenag.go.id)

Mulai tahun 2023, jamaah haji dari Eropa, Australia, dan Amerika akan diprioritaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dari platform Nusuk. Nusuk adalah platform digital yang diluncurkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai upaya dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan fasilitas haji bagi jamaah dari 57 negara.

Sebagaimana telah Okezone himpun, cara kerja Nusuk cukup sederhana, yakni calon jamaah diundang mendaftar melalui platform ini dan ditawarkan beragam pilihan paket haji lengkap dengan metode pembayaran yang fleksibel.

Setelah memilih paket haji yang diinginkan, jamaah diharuskan menyelesaikan pembayaran dalam waktu 48 jam untuk mengamankan nomor antrean. Setelah pembayarannya selesai, keberangkatan jamaah haji akan diatur sesuai urutan pembayaran yang diterima.

Penerapan Nusuk merupakan perubahan signifikan dari metode sebelumnya yang menggunakan sistem undian. Pasca-pandemi covid-19 pada tahun 2022, Arab Saudi sempat menggunakan metode undian bagi jamaah haji dari Eropa, Australia, dan Amerika, yang memicu banyak komentar dari para calon jamaah.

