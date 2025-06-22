Ada Jamaah Haji yang Umrah Sunnah 20-25 Kali, Kabid Kesehatan PPIH: Jangan Dipaksakan

MAKKAH - Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Mohammad Imran mengimbau jamaah haji Indonesia agar tidak memaksakan ibadah sunnah. Menurut informasi yang didapat, ada jamaah yang memaksakan umrah sunnah sebanyak 20-25 kali.

Kondisi itu membuat fisik jamaah haji mengalami penurunan. Ujung-ujungnya jamaah mengalami sakit jelang kepulangan ke Tanah Air.

Mohammad Imran menyarankan jamaah agar tidak memaksakan ibadah sunnah. (Foto: MCH 2025)

"Jangan melakukan aktivitas menguras fisik seperti umrah sunnah berulang kali atau mengejar paket kesempurnaan salat arbain di Masjid Nabawi Madinah," kata Imran kepada tim Media Center Haji 2025.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan pesan serupa. Ia meminta jamaah haji menjaga kesehatan selama berada di tanah suci.

"Saya minta kepada jamaah jangan terlalu memaksakan ibadah sunnah. Kemarin ada jamaah yang umrah sunnah saat cuaca 52 derajat celcius," kata Nasaruddin Umar.

"Kami mengimbau kepada jamaah agar umrah sunnah satu sampai dua kali saja. Ada jamaah yang umrah sunnah 20-25 kali hingga kondisinya down. Jadi saya memohon kepada KBIH-KBIH janganlah terlalu banyak mengajak, apalagi yang sudah usia lanjut untuk melakukan umrah sunnah," lanjut menteri berusia 65 tahun ini.