Ketua PPIH Arab Saudi Doakan Jamaah Menjadi Haji Mabrur: Bermanfaat bagi Masyarakat Banyak

JEDDAH – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Muchlis Hanafi mendoakan seluruh jamaah Indonesia menjadi haji mabrur. Ia berharap seluruh jamaah haji Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.

“Kita berharap, mereka tidak hanya soleh secara individu tapi juga secara sosial setelah kembali ke Tanah Air dengan haji yang mabrur. Mereka akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat, itu harapan kita,” kata Muchlis Hanafi kepada tim Media Center Haji 2025 di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (26/6/2025).

1. Lebih dari 50 Persen Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Air

Di musim haji 2025, terdapat 203.320 jamaah haji reguler asal Indonesia. Dari jumlah tersebut, 102.500 di antaranya atau sekira 51 persen sudah tiba di Tanah Air.

Sejak 11 Juni 2025, jamaah haji Indonesia secara bertahap mulai bertolak ke Tanah Air. Dalam periode 11-25 Juni 2025, jamaah haji Indonesia menuju Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Sadi.

Selanjutnya pada 26 Juni hingga 10 Juli 2025, jamaah Indonesia menuju Tanah Air melalui Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah. Hari ini Kamis (26/6/2025) tercatat ada 18 kelompok terbang (kloter) yang bergerak pulang ke Indonesia dari Bandara Madinah.

“Kita mendoakan semoga mereka kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat, membawa haji yang mabrur,” lanjut Muchlis.