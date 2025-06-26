HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Ketua PPIH Arab Saudi Doakan Jamaah Menjadi Haji Mabrur: Bermanfaat bagi Masyarakat Banyak

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |18:42 WIB
Ketua PPIH Arab Saudi Doakan Jamaah Menjadi Haji Mabrur: Bermanfaat bagi Masyarakat Banyak
Jamaah haji Indonesia didoakan menjadi haji mabrur sepanjang umur. (Foto: Ramdani Bur/Okezone/MCH 2025)
JEDDAH – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Muchlis Hanafi mendoakan seluruh jamaah Indonesia menjadi haji mabrur. Ia berharap seluruh jamaah haji Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.

“Kita berharap, mereka tidak hanya soleh secara individu tapi juga secara sosial setelah kembali ke Tanah Air dengan haji yang mabrur. Mereka akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat, itu harapan kita,” kata Muchlis Hanafi kepada tim Media Center Haji 2025 di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (26/6/2025).

1. Lebih dari 50 Persen Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Air

Sekira 51 persen jamaah haji reguler Indonesia sudah mendarat di Tanah Air. (Foto: MCH 2025)
Sekira 51 persen jamaah haji reguler Indonesia sudah mendarat di Tanah Air.

Di musim haji 2025, terdapat 203.320 jamaah haji reguler asal Indonesia. Dari jumlah tersebut, 102.500 di antaranya atau sekira 51 persen sudah tiba di Tanah Air.

Sejak 11 Juni 2025, jamaah haji Indonesia secara bertahap mulai bertolak ke Tanah Air. Dalam periode 11-25 Juni 2025, jamaah haji Indonesia menuju Tanah Air melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Sadi.

Selanjutnya pada 26 Juni hingga 10 Juli 2025, jamaah Indonesia menuju Tanah Air melalui Bandara Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah. Hari ini Kamis (26/6/2025) tercatat ada 18 kelompok terbang  (kloter) yang bergerak pulang ke Indonesia dari Bandara Madinah.

 “Kita mendoakan semoga mereka kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat, membawa haji yang mabrur,” lanjut Muchlis.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891/wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
