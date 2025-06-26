Pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Momen Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

JAKARTA ­ - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan agar tahun baru islam 1447 Hijriah yang jatuh hari ini Kamis (26/6/2025) dijadikan masyarakat sebagai momentum menjadi pribadi lebih baik. Pesan ini disampaikan Nasaruddin Umar karena tahun baru islam dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai momentum hijrah dari Makkah ke Madinah sekira 14 abad lalu.

Dari sinilah islam kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nasaruddin pun mengutip salah satu pesan Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 20.

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung,” kata Nasaruddin di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

“Hijrah dalam ayat ini bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah arah. Dari gelap ke terang. Dari stagnan ke tumbuh. Dari biasa-biasa saja ke luar biasa dalam nilai dan kontribusi,” lanjut menteri berusia 66 tahun ini.

1. Instrospeksi Diri

Pergantian tahun baru islam ini menjadi momentum seseorang melakukan intropeksi diri. Apakah yang dilakukan selama ini sudah baik atau masih ada yang perlu dibenahi lagi ke depan.

“Hari ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita berhijrah dari rutinitas yang kering makna menuju amal yang bernilai? Sudahkah kita membawa Islam tidak hanya di kartu identitas, tapi juga dalam kejujuran, dalam kasih sayang, dalam tindakan sehari-hari?,” lanjut imam besar Masjid Istiqlal ini.