Doa Tahun Baru Islam 1 Muharram

JAKARTA - Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1447 jatuh pada 27 Juni 2025. Momen ini memiliki makna yang penting bagi umat Islam di seluruh dunia.

Dalam kalender Islam, bulan Muharram termasuk salah satu dari empat bulan suci selain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Keistimewaan yang dimiliki 1 Muharram membuat setiap amal ibadah yang dilakukan bernilai pahala besar di sisi Allah SWT.

Satu Muharram ditandai dimulainya kalender Hijriah, yang ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kota Makkah menuju Madinah pada 622 Masehi.

Nama “Muharram” berasal dari kata yang berarti “dilarang”. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah sudah memuliakan bulan ini sebagai waktu larangan untuk berperang.

Dalam menyambut tahun baru Hijriah, umat Islam dianjurkan membaca dua doa. Keduanya adalah doa akhir tahun dan awal tahun.

Doa akhir tahun dibacakan pada 26 Juni 2025, tepatnya sebelum waktu magrib. Ini sebagai bentuk introspeksi diri atas segala amal perbuatan selama setahun terakhir.

Sementara doa awal tahun dibaca setelah magrib. Hal ini mengingat dalam penanggalan Hijriah, pergantian hari terjadi saat matahari terbenam.

Dilansir dari laman resmi MUI Digital, dalam kitab Al-Jami’ Al-Kabir karya Imam As-Suyuthi disebutkan, ia mencantumkan doa akhir dan awal tahun dalam karyanya tersebut. Doa tersebut kemudian dilengkapi lafadz shalawat di awal kalimat oleh Mufti Batavia, Habib (Sayyid) Utsman bin Yahya.

1. Doa Awal Tahun Muharram

دٌ قَدْ أَقْبَل. أَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مَنَ الشْيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، وِالْعَوْنَ عَلَى هَذه النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ، وَالْاشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّي اللهُ عَلَي سَيّدِنَا مُحَمّدً وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّم

Allahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwal. Wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-mu’awwal. Wa haadzaa ‘aamun jadiidun qad aqbal. Nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa-ihii wa junuudihii. Wal’auna ‘alaa haadzhihin-nafsil-ammarati bis-suu-i. Wal-isytighaala bimaa yuqorribuni ilaika zulfa. Yaa dzal-jalaali wal-ikraam. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam.