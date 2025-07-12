Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hal yang Membatalkan Sholat, Apa Saja?

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |14:25 WIB
Hal yang Membatalkan Sholat, Apa Saja?
Hal yang Membatalkan Sholat, Apa Saja? (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hal yang membatalkan sholat sering menjadi pertanyaan di kalangan umat Islam. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. 

Karena itu, penting bagi umat Islam memahami apa saja yang dapat membuat sholat menjadi tidak sah. Untuk itu, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

1. Sholat

Secara bahasa sholat berarti doa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat At-Taubah ayat 103:

 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

“Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara istilah, melansir NU Online, Sabtu (12/7/2025), Syekh Muhammad bin Qasim al-Gharabili dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan:

 وشرعا - كما قال الرافعي: أقوالٌ وأفعال مُفتَتحَةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم بشَرائطَ مخصوصةٍ 

“Dan secara (istilah) syara’–sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rofi’i, (shalat ialah) rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan”.

2. Rukun Sholat yang Harus Dipenuhi

Agar sholat menjadi sah, kaum muslim harus memenuhi rukun-rukun sholat sebagai berikut:

1. Niat 

2. Berdiri bagi yang mampu 

3. Takbiratul ihrâm, 

4. Membaca surat al-Fatihah;  Bismillâhirrahmânirrahîm merupakan bagian ayatnya 

5. Ruku’,  

6. Thuma’ninah 

7. Bangun dari ruku’ dan I’tidal 

8. Thuma’ninah, 

9. Sujud 

10. Thuma’ninah 

11. Duduk diantara dua sujud 

12. Thuma’ninah 

13. Duduk untuk tasyahhud akhir 

14. Membaca tasyahhud akhir 

15. Membaca shalawat pada Nabi SAW saat tasyahhud akhir 

16. Salam pertama 

17. Niat keluar dari shalat 

18. Tertib; yakni mengurutkan rukun-rukun sesuai apa yang telah dituturkan.

 

