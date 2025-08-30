Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Bacaan Dzikir Penghapus Dosa, Arab dan Terjemahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 30 Agustus 2025 |11:14 WIB
JAKARTA - Bacaan dzikir penghapus dosa sangat dianjurkan untuk diamalkan. Dzikir tersebut bisa diamalkan kapan saja oleh kaum muslim. 

Allah SWT akan mengampuni dosa setiap hamba-Nya. Meski hambanya memiliki dosa yang sangat banyak, Allah SWT akan mengampuninya dengan membuka pintu tobat. Dalam Alquran Allah SWT berfirman: 

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54)

Artinya: "Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)." (QS Az-Zumar: 53–54)

1. Dzikir Penghapus Dosa

Ada sejumlah bacaan dzikir yang dapat menghapuskan dosa. Berikut bacaan dzikirnya, sebagaimana dihimpun Okezone pada Sabtu (30/8/2025): 

1. Istighfar

Istighfar artinya ucapan:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

"Aku memohon ampun kepada Allah."

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda:

يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغفَرْتَنِيْ ، غَفَرْتُ لَكَ

"Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun kepadaku maka aku ampuni dosa-dosamu." (HR Tirmidzi, dihasankan Al Albani dalam As-Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah Nomor 127)

 

