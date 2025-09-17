Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

6 Penyebab Doa Sulit Terkabul, Maksiat hingga Makanan Haram

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |18:00 WIB
6 Penyebab Doa Sulit Terkabul, Maksiat hingga Makanan Haram
6 Penyebab Doa Sulit Terkabul, Maksiat hingga Makanan Haram (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Ada sejumlah hal yang dapat membuat doa seorang muslim sulit terkabul. Hal ini menjadi kerugian bagi seorang muslim. 

Doa merupakan ibadah. Doa juga menjadi sarana untuk memohon keselamatan, kelancaran, hingga ampunan kepada Allah SWT. 

Rasulullah SAW bersabda:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

Artinya: “Doa itu adalah ibadah.” (HR At-Tirmidzi)

Dalam praktiknya, doa yang dipanjatkan terkadang tidak juga dikabulkan. Ketika hal ini terjadi, bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi doa tersebut. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul 'Ulum wal Hikam, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah :1999), juz I, halaman 274-276 menjelaskan, sedikitnya ada 6 perkara yang menjadi penghalang doa. 

Berikut 6 penghalang terkabulnya doa, sebagaimana melansir laman Kemenag, Rabu (17/9/2025): 

1. Konsumsi Barang Haram

Islam mengajarkan umatnya agar menjaga diri dari barang haram. Baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, dan barang lainnya. Semua itu bisa membawa dampak negatif, di antaranya adalah sulit dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda:

أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

Artinya: “Perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan.”

Status barang haram bisa ditinjau dari dua hal. Pertama haram pada zatnya, seperti daging babi dan bangkai. Kedua, haram pada proses memperolehnya, misalnya nasi dari hasil mencuri atau berjudi. Hal serupa berlaku untuk pakaian dan barang lainnya, meskipun secara fisik terlihat baik. Namun, jika diperoleh dengan cara haram maka penggunaannya pun menjadi tercela.

 

