Tampil stylish meski menggunakan hijab tentu merupakan keinginan setiap hijabers. Model hijab seiring berjalannya waktu sudah banyak berubah dan berkembang, tak melulu itu-itu saja dan terlihat membosankan

Untuk itu, kalian para hijabers yang ingin tampil stylish dengan outfit sehari-hari menggunakan hijab, kalian harus pintar-pintar memadukan fashion yang kalian punya.

Namun jangan khawatir, buat kalian yang masih bingung terkait mix and match OOTD (outfit of the day) sehari-hari, bisa mengintip lima tampilan ala Rizky Amelia atau dikenal dengan nama akun ameliaelle di Instagram untuk dijadikan inspirasi.

Dilansir dari akun Instagram ameliaelle, Kamis (29/08/19), berikut 5 OOTD yang bisa dijadikan inspirasi para hijabers:

1. Simpel nan elegan

Dalam foto ini Amelia nampak tampil stylish namun lebih santai mengenakan celana jeans, dan dipadupadankan dengan atasan warna putih. Sementara tas tali panjang dan heels yang dipakainya terlihat matching dengan gaya bertema klasik.

2. Lebih feminin kali ini Amelia tampil lebih feminin menggunakan maxi dress berwarna abu-abu, dan pengaplikasian jilbabnya sangat simpel menggunakan pashmina hijau tua. Tak lupa heels berwarna hitam membuatnya makin stylish. 3. Lebih segar dengan blouse putih Lagi-lagi Amelia memadukan blouse putih dengan bawahan denim jeans yang membuatnya segar, dan terlihat terlihat lebih muda. Tak lupa heel shoes berwarna kuning cerah yang memarken bagian tumit. Cocok dipakai saat kalian berada di pantai. 4. Blazer pink yang elegan Stelan celana dan blazer peach kotak-kotak tentu tidak kalah menarik, OOTD Amelia kali ini cocok dipakai untuk kalian sebagai wanita karier. Sepatu kets dan tas yang juga berwarna peach sangat serasi dengan stelan bajunya. 5. Celana kulot Amelia rupanya ingin membuktikan kalau mengenakan celana kulot polos terlihat keren-keren saja untuk OOTD sehari-hari. Kombinasikan dengan atasan bergaris yang dipadukan beberapa warna agar terihat lebih hidup.