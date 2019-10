Teknik layering adalah teknik menumpuk beberapa fashion item atau mengenakan baju yang berlapis-lapis. Teknik layering juga membuat tampilan kamu lebih fashionable.

Untuk mengaplikasikan teknik layering, kamu tidak perlu membeli baju lagi. Cukup memakai fashion item yang ada di lemari kamu. Justru teknik ini dapat memberikan kesan tampilan yang berbeda walaupun kamu sudah memakai baju itu berkali-kali.

Bagi hijabers, teknik layering mampu menghindari outfit yang terkesan ketat atau memperlihatkan bentuk tubuh, bagi kamu yang masih bingung apa itu teknik layering atau bagaimana cara mengaplikasikan teknik ini, Okezone telah merangkum padu padan fashion muslim dengan teknik layering. Simak ya!

1. Double layered outer

Teknik layering yang bisa kamu aplikasikan salah satunya adalah layering outer. Kamu bisa mengenakan long sleeve sebagai inner dan pakai outer transparan sebagai lapisan kedua lalu kenakan outer bertali sebagai lapisan ketiga. Untuk bawahnya kamu bisa kenakan rok plisket.

2. Tampil elegan dengan tunik leopard dengan outer putih

Untuk bermain aman dalam melapisi baju yang sudah banyak motifnya kamu bisa gunakan outer polos. Tampil elegan dengan mengenakan tunik yang bermotif leopard dan dilapisi dengan outer putih polos. Bawahannya bisa mengenakan denim palazzo atau celana kulot. Hijabnya bisa mengenakan square hijab warna hitam yang sama dengan warna tasnya.

3. Formal look dengan teknik layering

Jika kamu bosan pakai outfit formal yang terlihat monoton, kamu bisa coba teknik layering sebagai outfitmu ke kantor. Kenakan oversize kemeja putih yang dipadukan dengan vest berwarna hitam. Supaya lebih stylish, kamu bisa mengenakan rok plisket berwarna biru pastel seperti ini.

4. Pakai overall dengan inner turtleneck dan long outer

Memakai overall dengan inner mungkin sudah biasa, namun dengan teknik me-layer yang tepat, kamu bisa menghasilkan outfit yang fashionable. Kamu bisa mengenakan overall yang dipadukan dengan inner turtleneck berwarna biru. Sesekali kamu harus tampil berani dengan menabrak warna, kenakan long outer berwarna kuning dan hijab berwarna coklat seperti ini. Kamu juga bisa menambahkan aksesori seperti kalung yang dipakai diluar turtlenecknya.

5. Teknik layering dengan gaya simpel

Bagi kamu yang enggak suka tampil ribet, kamu tetap bisa mencoba teknik layering namun tetap simpel dengan mengenakan kemeja putih yang dilapisi dengan slip top cokelat dan padukan dengan rok stripes yang juga berwarna cokelat. Untuk hijabnya kamu bisa kenakan hijab berwarna hitam atau juga bisa mengenakan warna cokelat agar terlihat match dengan rok dan slip topnya.