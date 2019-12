Punya acara spesial di Tahun Baru ini? Berkumpul dengan sahabat misalnya. Momen tersebut tentu tidak ingin Anda lewatkan, makanya tampilan pun menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hijab ala Angel Lelga bisa jadi rekomendasi Anda dalam menentukan gaya hijab.

Ya, gaya hijab yang coba diperlihatkan Angel Lelga itu sejatinya sederhana, tapi tetap menarik untuk dilihat. Jadi, momen perayaan Tahun Baru Anda tidak lagi diribetkan oleh masalah gaya hijab yang menyulitkan.

So, apa saja rekomendasi hijab ala Angel Lelga yang cocok untuk tampilan Tahun Baru?

1. Casual dengan padupadan jeans

Gaya hijab Angel Lelga yang pertama adalah lilit leher dengan penambahan aksesori topi beret. Gaya ini sederhana tapi tetap memperlihatkan kecantikan personaliti Anda.

Untuk memaksimalkan tampilan, gaya busana Angel Lelga juga bisa ditiru, nih. Jadi, ia mengenakan kaos hitam yang dipadukan dengan jaket dan celana jeans. Casual banget!

2. Hijab simple tapi cantik

Selain gaya hijab lilit leher, hijab yang satu ini juga menarik untuk diaplikasikan di momen tahun baruan. Ya, Angel Lelga hanya meletakkan hijab di atas kepalanya yang sudah ditutupi inner hijab sebelumnya. Kemudian untuk menguncinya dia hanya meletakkan sisi hijab di pundaknya. Mudah bukan?

3. Serba hitam

Abaya hitam yang rencananya akan Anda gunakan di momen pergantian tahun bisa dikombinasikan dengan gaya hijab model ini. Ya, belahan hijab yang biasanya ada di tengah, kini Angel Lelga agak geser ke sebelah kiri dan membuat tampilannya menjadi menarik. Pasmina panjang yang dijadikan hijab semacam ini memaksimalkan bentuk wajah yang lebih panjang dan tetap cantik.

4. Cute style

Kalau Anda termasuk ukhti yang senang dengan sesuatu yang menggemaskan, maka gaya hijab yang satu ini sangat pas sekali. Jadi, gaya hijab yang super simple dipadukan dengan pengaplikasian topi boneka kekinian yang cute banget.

5. Gaya hijab unik

Mungkin gaya hijab ini yang paling tak biasa. Angel Lelga mengkreasikan hijab dengan styling yang menarik. Jadi, setelah inner hijab dan penutup leher dipakai, kemudian aplikasikan hijab berbahan ringan di atasnya. Setelah itu bentuk pola seperti gaya topi dan bagian ujungnya digulung untuk memberi kesan feminin. Out of the box banget!