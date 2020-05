Menjadi headline pemberitaan di media masa merupakan hal biasa bagi anak-anak kalangan selebriti terkenal. Nah, kali ini nama putra dari King of Bollywood, Shahruk Khan, Abram Khan tengah ramai diberitakan media.

Sebagaimana dikutip dari Newstracklive pada Rabu (6/5/2020), Abram yang baru berusia tujuh tahun menjadi headline berbagai media massa karena viralnya video yang menampilkan dirinya sedang sholat.

Dalam video berdurasi 49 detik yang diunggah oleh akun Youtube @Telly Chakkar, tampak Abram mengenakan T-shirt hitam dan celana jeans hijau gelap serta peci putih, sedang khusyuk sholat.

Dalam rekaman itu terdengar ia melantunan Surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Abram melafazkannya secara lancar, jelas, dan lantang tanpa kesalahan. Melihat itu, sontak netizen bereaksi dengan berbagai komentar.

Sebagian netizen mengungkapkan rasa kagum kepada sosok Abram yang masih sangat kecil namun sudah bisa sholat sendiri, bahkan ia telah hafal Surat Al-Fatihah dan surat pendek tanpa hambatan. Selain itu, netizen juga mendoakan agar Abram tumbuh sebagai seorang Muslim yang taat.

“Subhanallah... Masya Allah bless you and your family always ..Stay strong with ur Emaan,” tulis pemilik akun Hos** Sabrina.

“MashaAllah, God bless you and your family, love you cuteee,” komentar dari akun Pro* ***num.

“Masha Allah, May Almighty always keep you blessed,” doa dari Fai** ***vi.

