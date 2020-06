SEJAK berhijrah dengan mengenakan hijab, aktris Olla Ramlan dikenal lewat gayanya yang simpel namun sangat berkelas. Hobi belanja barang-barang bermerek premium Olla pun sempat tertunda karena pandemi virus Corona, kali ini ia menuntaskan kangennya dengan pamer gaya saat windows shopping.

Momen new normal semacam menjadi perayaan bagi perempuan berusia 40 tahun ini. Rencana pembukaan mal di area DKI Jakarta pada 15 Juni 2020 mendatang disambutnya melalui postingan berbagai pose belanja yang dilakukannya dengan protokol kesehatan maupun sebelum pandemi melanda.

Simak gayanya yang Okezone lansir dari akun Instagram @ollaramlanaufar.

1. Super casual outfit

"Our new normal, saat ke supermarket aja sudah bahagia," tulis Olla.

T-shirt oblong lengan pendek Gucci warna oranye bergambar Mickey Mouse menjadi pilihan tepat kala ia berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kesan kasual menguat dengan pilihan manset dan celana skinny hitam sebagai outfitnya. Jilbab krem beige dipadu sneakers warna putih dan copper makin menyegarkan tampilannya.

Olla terlihat berpose santai di deretan rak barang sebuah supermarket. Tak lupa, ibu tiga anak ini mengenakan masker dan safety google yang terlihat fashionable.

2. Classy casual style

Stripe blouse biru putih seakan outfit klasik. Olla memadumadankannya dengan celana jins abu-abu belel agar terlihat lebih kasual. Sneakers putih plus slingbag Hermes hitam turut melengkapi. Sentuhan jilbab putih dan kaca mata coklat menyelipkn nuansa klasiknya kembali.

Aktor @sahrulgunawanofficial sampai berkomentar di kolom komentar Olla, "ni orang makin keren aj deh...istiqomah insya Allah Ollaa..."

3. Chic Monochrome





Hitam dan putih enggak jadi membosankan ketika Olla cerdas memadankan antara kemeja putih kesayangannya dengan rok maxi hitam. Cukup memakai jilbab segitiga berwarna hitam, slingbag Hermes hitam, dan kacamata bernuansa senada, perempuan kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini siap melanglang buana. "I walk away to save myself," begitu katanya.

4. Rok tartan ala ABG





Hanya bermodalkan blouse putih dan jilbab senada, Olla bisa tampil beda. Apalagi ia mengenakan bawahan rok midi tartan berwarna hijau dengan alas kaki sepatu kets favoritnya bermerek Gucci.

Buat jalan-jalan santai, Olla cukup menyematkan shoulder bag Gucci hitam di bahunya. Ia pun mengajak netizen turut serta berbelanja. "Siapa kangen ke mall," tulis istri Muhammad Aufar Hutapea ini.