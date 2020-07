PARA artis cantik Indonesia kini telah banyak mengenakan hijab untuk menutup aurat. Meski berbalut hijab, mereka tetap terlihat cantik dengan balutan busana yang simpel dan tetap terlihat fashionable.

Penasaran? Yuk, intip gaya berhijab para artis Indonesia yang bisa Anda jadikan inspirasi untuk hari raya Idul Adha kali ini. Siapa tahu kalian para hijabers bisa terinspirasi oleh gaya fesyen dari Zaskia Adya Mecca hingga Dian Pelangi ini.

1. Zaskia Sungkar

Selera fesyen hijab Zaskia Sungkar tak dapat diragukan lagi. Dalam setiap kesempatan, istri dari Irwansyah ini terlihat sangat simpel dan elegan dengan balutan busana hijab. Balutan hijab yang digunakan oleh Zaskia Sungkar selalu terlihat fashionable.

Dikutip akun instagram pribadinya, Zaskia sering mengunggah foto outfit of the day (OOTD) dengan padu padan busana muslim miliknya sendiri yang bernama Kia by Zaskia Sungkar. Dengan paduan warna-warna yang fresh, tampak terlihat mempesona dan tidak membosankan. So, beautifull!

Baca juga: Inspirasi OOTD Hijab Kekinian ala Nadya Aisha

2. Zaskia Adya Mecca

Siapa yang tak kenal aktris cantik Zaskia Adya Mecca? Ibu muda dari 5 orang anak tersebut terlihat kekinian namun tetap tertutup dengan balutan busana hijabnya.

Istri sutradara kenamaan Indonesia, Hanung Bramantyo ini lebih senang mengenakan celana, atasan, dan luaran yang membuatnya nyaman dibandingkan menggunakan gamis.

Zaskia juga merupakan desainer busananya sendiri lho yang bernama "Mecanism". Jadi, tak heran jika Zaskia masih terlihat fashionable, walau sudah memiliki lima orang anak.

3. Dian Pelangi

Siapa yang tak kenal Dian Pelangi salah satu influencer sekaligus desainer busana hijab yang sangat menginspirasi. Berbagai gaya hijab yang fashionable nan sylish dipopulerkan oleh Dian Pelangi. OOTD yang digunakan Dian Pelangi juga bisa menjadi inspirasi untuk lebaran lho!

Dalam akun Instagram Dian Pelangi, OOTD yang digunakan untuk lebaran yaitu dengan menggunakan gamis berwarna putih, terlihat simpel dan elegan. Inspirasi kedua dapat menggunakan rok batik dipadukan dengan blazer yang berwarna setara.

Opsi terakhir dapat menggunakan tunik dengan celana kulot serta ditambahkan dengan hijab bermotif, yang tentunya menambah penampilan kamu menjadi lebih stylish.

(put)