BERPUTARNYA zaman selaras dengan kian berkembangnya dunia mode yang meningkat di setiap saat. Berbagai model atasan, bawahan hingga outer jadi semakin beragam. Salah satu item fesyen yang tak lekang oleh waktu adalah denim.

Bagaimana tidak, item fesyen yang masuk pada tren sepanjang masa ini tergolong netral dan mudah dipadukan. Terlebih bahannya yang tebal menjadikannya awet sehingga tak mudah rusak.

Tersedianya berbagai item fesyen berbahan denim tak dipungkiri juga dapat dipadukan dengan sesama denim. Justru padanan ini malah menjadi semakin menarik, lho! Sebagai inspirasi, kamu dapat tiru gaya selebgram Meirani Amalia yang aktif membagikan hasil outfit of the day atau OOTD-nya, tak terkecuali outfit serba denim. Simak ulasan berikut ini.

1. Jaket denim

Denim jacket is a must have fashion item! Hanya dengan mengenakan item satu ini, dijamin mampu mendongkrak penampilan meski hanya berpadu padan dengan simpel. Untuk inspirasi padu padan kasual anti ribet, kamu dapat mencontoh gaya Meirani berikut ini.

Ia mengenakan blus hitam polos, dibalut dengan jaket denim yang fit di tubuhnya. Ia memadukannya dengan celana corduroy yang tak ketat namun stylish.

Agar serasi, ia memilih hijab berwarna senada dengan blusnya, yakni hitam. Tak lupa, turut diselempangkan slingbag hologram yang nampak gemerlapan. Gaya kasualnya ini semakin ditonjolkan melalui sepatu sneakers putihnya yang keren.

2. Oversized shirt

Ingin bergaya boyish dengan serba denim? Tiru padanan Meirani berikut ini. Ia tampak stylish dengan paduan kaos berwarna nude dengan kemeja denim yang oversized. Paduannya chic dengan celana denim dengan model serupa cutbray.

Warna nude pada blusnya tadi diselaraskan dengan hijabnya yang berwarna senada, dililit ke belakang hingga tampak rapi. Tak ketinggalan handbag berwarna serupa turut serta dibawanya. Tampilannya kian sempurna dengan mengenakan boots warna kulit yang menampakkan kilapnya.

3. Rok denim dua lapis Paduan sesama denim dengan gaya yang feminin begitu digambarkan pada paduan kali ini. Mengenakan atasan blus berbahan denim dengan detail lengan balon, Meirani memadukannya dengan stylish bersama rok denim dengan aksen dua lapis kain berwarna putih di salah satu sisi. Potongan asimetris pada roknya itu menambah kesan cute nan unik pada tampilannya tersebut. Sentuhan warna netral menjadi pilihannya yang dikenakan pada hijabnya, yakni warna hitam. Agar tak monoton, ia mengenakan ikat pinggang berwarna coklat. Serasi dengan torehan unik pada roknya, Meirani memilih sepatu sneakers andalannya yang berwarna putih.