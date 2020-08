UNTUK menjadi seorang atlet, diwajibkan memiliki segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk dapat menjadi yang terbaik. Karenanya, banyak tersedia berbagai macam brand olahraga yang memfasilitasi perlengkapan dan kebutuhan para atlet atau penggemar olahraga.

Sebuah perusahaan pakaian olahraga ternama asal Amerika belum lama ini meluncurkan hijab pertamanya yang ditujukan untuk para atlet wanita Muslim. Adalah Under Armour Inc. perusahaan perlengkapan olahraga terkenal yang merilis ide cemerlang ini.

Disampaikan langsung bahwa langkah ini datang sebagai bagian dari branding itu sendiri yang menyatakan dukungannya terhadap keadilan sosial.

Pernyataan dukungan Under Armour Inc. kepada seluruh atlet, termasuk para atlet Muslim yang mengenakan hijab, disampaikan langsung oleh kepala perusahaan tersebut, Patrik Frisk, melalui akun Twitternya yang mengatakan, “Setiap atlet harus memiliki perlengkapan yang dia butuhkan untuk menjadi yang terbaik.”

Hijab dari Under Armour Inc. ini memanglah bukan kali pertama dari brand olahraga ternama yang meluncurkan hijab untuk para atlet muslim. Di bulan Desember 2017 silam, Nike meluncurkan Nike Pro Hijab yang telah memberikan representasi yang baik kepada atlet Muslim dalam pakaian olahraga atletik global.

"Kami menghabiskan beberapa tahun mengembangkan Under Armour Sports Hijab, karena kami ingin memastikan bahwa produk yang diluncurkan adalah yang terbaik," kata Jennifer Smith, desainer senior aksesoris wanita dan anak perempuan di Under Armour, dikutip dari laman About Islam.

“Tim kami bekerja semaksimal mungkin untuk meluncurkan hijab olahraga berkualitas yang akan memenuhi kebutuhan performa penggunanya dan memastikan semua atlet wanita tertutup dari ujung kepala hingga ujung kaki terlepas dari ukuran, tingkat performa, atau agama mereka,” imbuhnya. Islam melihat jilbab sebagai kode wajib berpakaian, bukan simbol agama yang menunjukkan afiliasi seseorang. Di seluruh dunia, wanita muslim menentang stereotip yang melarang untuk bersaing dan unggul di level olahraga tertinggi. Ini termasuk sepak bola, anggar, angkat besi, bola basket, hoki es, dan banyak lagi. Nyatanya, pada tahun 2016, 14 wanita muslim meraih medali di Olimpiade Rio. Ini termasuk pemain anggar Amerika Ibtihaj Muhammad, wanita muslim pertama yang mewakili Amerika Serikat di podium.