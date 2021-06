SEMENJAK menikah dengan Hanif Fathoni, Melody Laksani eks member idol group JKT48 diketahui memutuskan hijrah dengan mengenakan hijab. Dengan perpaduan busana simpel yang modis, penampilan Melody selalu mencuri perhatian publik. Kini Melody tampak makin cantik dengan tampilannya yang fashionable tersebut.

Seperti apa outfit of the day (OOTD) hijab cantik simpel nan modis ala Melody Laksani eks JKT48? Simak tampilannya, seperti MNC Portal rangkum dari unggahan di akun Instagram pribadinya @melodylaksani92.

1. Hijab casual style dengan outfit berwarna cerah

Guna memberikan kesan cantik sekaligus feminin, warna cerah tentu menjadi pilihan para wanita. Lihat bagaimana OOTD hijab simpel dengan warna cerah ala Melody Laksani eks JKT48.

Mengenakan hijab berwarna pastel krem yang dipadukan dengan sweater pink serta celana cargo berwarna senada, hijab casual style ala Melody ini tentu layak dijadikan inspirasi.

2. Wear a jeans pants cause why not

Menjadi hijabers memang identik dengan gamis ataupun rok dan celana kulot longgar sebagai outfit untuk bawahannya. Namun mengenakan celana jeans bukanlah sebuah ide yang buruk untuk OOTD hijabmu. Seperti Melody yang mempadu-padankan jeans hitam longgar dengan long-sleeve shirt motif bergaris dan hijab berwarna krem. Cantik dan modis dengan outfit yang terkesan santai.

3. Simpel dan modis dalam nuansa OOTD sporty Bagi para hijaber yang ingin memiliki tampilan simpel namun tetap modis saat berolahraga, OOTD hijab sporty ala Melody Laksani eks JKT48 ini sangat layak untuk dijadikan referensi. Menggunakan hijab sport, sweater serta celana olahraga berwarna hitam, penampilan Melody sungguh simpel namun tetap modis. Pemilihan sneakers berwarna pink makin menambah kesan sporty sekaligus mempercantik penampilannya.

4. Outfit bertema semiformal yang modis nan simpel Terkadang pemilihan busana dengan tema semiformal menjadi tantangan tersendiri bagi para hijaber. Namun tidak perlu bingung, OOTD bernuansa semiformal yang modis nan simpel dari Melody tersebut sangat cocok untuk dijadikan inspirasi.

5. Cantik dalam balutan pashmina dan cardigan Mengenakan hijab pashmina berwarna abu-abu dan kemeja berwarna putih yang dibalut dengan cardigan pink, Melody Laksani eks JKT48 terlihat sangat cantik. Penampilannya juga terlihat sangat modis tanpa balutan aksesori yang memberi kesan simpel dan kasual.