SETIAP orang pasti sudah mengetahui sosok Laudya Cynthia Bella. Semenjak memutuskan berhijab, model sekaligus penyanyi yang akrab disapa Bella ini senantiasa mencuri perhatian dengan gaya hijab yang fashionable.

Buat para hijaber yang ingin memiliki tampilan stylish dan menawan, yuk intip 5 inspirasi outfit of the day (OOTD) hijab fashionable ala Laudya Cynthia Bella, sebagaimana dirangkum dari unggahan akun Instagram pribadinya @laudyacynthiabella.

1. Menawan dalam busana berwarna pastel

Bagi para pencinta busana dengan tema warna pastel, OOTD Laudya Cynthia Bella yang satu ini bisa banget untuk dijadikan referensi.

Mengenakan gamis berbahan sweater berwarna krem jenis pastel yang dipadukan dengan hijab syari berwarna abu-abu, penampilan Bella terlihat sangat menawan.

2. Beautiful in white

Memakai hijab jenis pashmina serta blus panjang motif floral, lihat betapa cantiknya seorang Laudya Cynthia Bella dengan outfit bertema putih berikut ini. Penampilannya bagaikan lirik lagu legendaris milik Shane Filan, 'Looks so beautiful in white'.

(han)