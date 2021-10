OOTD hijab simple jeans ala Ansellma Putri ternyata sangat digemari hijabers Tanah Air. Pasalnya, gaya hijab yang kerap ditampilkan selebgram cantik asal Bandung itu dinilai mudah digunakan dan modis banget.

Ansellma Putri memang tengah menjadi idola bagi para remaja, khususnya para hijaber. Selain memiliki paras cantik nan lembut, Ansellma juga punya gaya berbusana yang modis dan sangat hip alias kekinian banget.

Lewat akun Instagram pribadinya, Ansellam Putri rajin mengunggah outfit out of the day (OOTD) yang dikenakan sehari-hari. Salah satunya bergaya dengan celana denim atau jeans.

Jadi penasaran kan? Dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya, Kamis (21/10/2021), yuk intip lima OOTD simple jeans ala Ansellma Putri yang hip banget.

1. Jeans cutbray

Bosan dengan celana jeans itu-itu saja? Coba model cutbray yang hits di era '70 sampai '90-an seperti yang Ansellma pakai satu ini. Terlihat modis dengan dipadukan kemeja putih dan jaket baseball serta hijab pashmina warna coklat pastel yang dililit rapi seperti segi empat.

2. Straight jeans



Bergaya ala remaja Bandung di tahun 1980-an seperti di film 'Dilan', di sini Ansellma keren dalam balutan kemeja polos lengan panjang oversized sebagai atasan bersama celana jeans model straight (pipa lurus) warna blue jeans. Untuk hijab, Ansellma tampil simpel dengan pashmina hitam polos yang cukup disampirkan di bagian bahu.

3. White-blue jeans Mix and match klasik yang tidak pernah salah, kemeja putih polos dipasangkan bersama celana blue jeans. Favorit memakai pashmina, di sini gadis kelahiran tahun 2002 tersebut lagi-lagi terlihat pakai pashmina simpel warna coklat nude polos. Baca juga: 5 OOTD Hijab ke Pantai ala Melody JKT48, Simpel dan Stylish 4. Sporty look Salah satu gaya OOTD hip ala Ansellma yang bisa dicontek, sporty look satu ini. Ansellma memasangkan jaket baseball warna merah dan hitam sebagai atasan bersama celana jeans hitam dan kerudung pashmina hitam. Untuk aksen pop-out color, sepatu sneaker yang dipakai sengaja dipilih yang berwarna putih. Baca juga: 5 Tutorial Hijab Pashmina Cantik saat Pakai Masker, Simpel dan Rapi 5. Slim-fit jeans Gaya OOTD hangout santai ala Ansellma Putri cukup tumpuk T-shirt inner lengan panjang warna putih polos di-layer kemeja blazer lengan pendek warna hijau muda dan celana jeans cutting slim-fit. Untuk hijab, Ansellma tetap setia pilih pashmina simpel warna hitam polos yang tidak di-styling macam-macam. Baca juga: Style Hijab Rok ala Dwi Handayani, Simpel dan Modis Banget