HOME MUSLIM TAUSYIAH

Surat Alquran yang Tidak Diawali Bismillah, Ini Alasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:22 WIB
Surat Alquran yang Tidak Diawali Bismillah, Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
SURAT Alquran yang tidak diawali bismillah ada pada surat kesembilan dan terdapat 129 ayat, yakni At-Taubah. Surat ini punya nama lain, yakni surat Al-Bara'ah karena menjadi surat pernyataan bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin melepaskan diri dari segala ikatan atau perjanjian yang dibuat bersama orang munafik.

Mengutip berbagai sumber, Selasa (19/9/2023), ada beberapa alasan kenapa surat At-Taubah tidak diawali bismillah. Padahal, lafaz bismillah dianjurkan untuk dibaca ketika hendak memulai suatu aktivitas atau dalam mushaf Alquran.

Alasan pertama surat At-Taubah tidak ada bismillah karena surat ini mengisahkan tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah SWT, sehingga orang-orang tersebut tidak boleh dimuliakan menggunakan lafaz-Nya.

Allah SWT telah menutup rahmat kepada golongan orang yang dibicarakan dalam surat ini. Kalimat bismillahirrahmanirrahim yang artinya “dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” seakan tidak pantas disandingkan untuk mereka.

Rahmat serta keamanan dalam lafaz bismillah hanya pantas didapatkan oleh hamba yang beriman. Dalam buku Tafsir Al Azhar Jilid 4 karya Hamka, dijelaskan bahwa Sufyan bin Uyainah berkata:

“Sungguh di permulaan surah ini (At-Taubah) tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim disebabkan karena lafadz basmalah adalah rahmat. Dan rahmat itu adalah keamanan. Sedangkan surah ini diturunkan kepada orang-orang munafik dan dalam keadaan perang. Dan rasa aman itu tidak untuk orang-orang seperti mereka.” (HR. Muslim).

