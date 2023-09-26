Hukum Bacaan Ikhfa Beserta Contohnya Lengkap

HUKUM bacaan ikhfa yang perlu diperhatikan dalam pelafalannya. Adapun ikhfa merupakan ilmu tajwid mengenai hukum tanwin dan nun mati bertemunya huruf hijaiyyah.

Adapun hukum bacaan ikhfa terjadi ketika bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yaitu ت ث ج د ذ زس ش ص ض ط ظ ف ق ك .

Adapun, ikhfa (اِخْفَاء) adalah hukum bacaan ilmu tajwid yang masuk bacaan nun mati. Secara bahasa, ikhfa memiliki arti "Sembunyi atau samar".

Sedangkan berdasarkan istilah, pengertian ikhfa artinya "Menyamarkan bacaan nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) jika bertemu huruf ikhfa".

Nun sukun (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ ) bila bertemu huruf ikhfa maka membacanya harus samar. Melafadzkan bacaan ikhfa sama seperti melafalkan bunyi "ng" dengan panjang 2 harakat atau 1 alif.

Huruf ikhfa harus dibaca dengan dengung atau ghunnah. Setiap Muslim harus mengetahui 15 huruf hijaiyah yang termasuk huruf ikhfa, yakni:

ت (ta), ث (tsa), ج (jim), د (dal) ذ (dzal), ز (zai), س (sin), ش (syin), ص (shod), ض (dhod), ط (tha), ظ (dzho), ف (fa), ق (qof), dan ك (kaf).