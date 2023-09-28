Di Momen Maulid Nabi 2023, Menag Ajak Umat Teladani Rasa Kemanusiaan Rasulullah

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberi pesan kepada umat di momen Maulid Nabi 2023 ini. Ia mengatakan Maulid Nabi selalu mengingatkan pada kebaikan dan rasa kemanusiaan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam adalah teladan dalam bicara dan bersikap. Rasulullah menjadi contoh dalam kebaikan dan kemanusiaan. Maulid menjadi momentum kita bersama memahami perjalanan hidup, sekaligus belajar dari kebaikan dan rasa kemanusiaan Rasulullah," ungkap Menag di Jakarta, Kamis (28/9/2023), seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

BACA JUGA: 3 Bacaan Sholawat untuk Maulid Nabi Lengkap dengan Arti dan Keistimewaannya

Ia menerangkan, kebaikan dan kemanusiaan itu antara lain tercermin dalam dialog antara Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dengan istrinya Khadijah Radhiyallahu anha. Dialog tersebut terekam dalam hadits sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah.

Hadits ini menjelaskan tentang pemulaan turunnya wahyu. Diriwayatkan setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid lalu minta diselimuti.