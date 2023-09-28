Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Di Momen Maulid Nabi 2023, Menag Ajak Umat Teladani Rasa Kemanusiaan Rasulullah

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:28 WIB
Di Momen Maulid Nabi 2023, Menag Ajak Umat Teladani Rasa Kemanusiaan Rasulullah
Ilustrasi Menag ajak umat meneladani rasa kemanusiaan Rasulullah di momen Maulid Nabi 2023 ini. (Foto: Kemenag.go.id)
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberi pesan kepada umat di momen Maulid Nabi 2023 ini. Ia mengatakan Maulid Nabi selalu mengingatkan pada kebaikan dan rasa kemanusiaan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam adalah teladan dalam bicara dan bersikap. Rasulullah menjadi contoh dalam kebaikan dan kemanusiaan. Maulid menjadi momentum kita bersama memahami perjalanan hidup, sekaligus belajar dari kebaikan dan rasa kemanusiaan Rasulullah," ungkap Menag di Jakarta, Kamis (28/9/2023), seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Ia menerangkan, kebaikan dan kemanusiaan itu antara lain tercermin dalam dialog antara Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dengan istrinya Khadijah Radhiyallahu anha. Dialog tersebut terekam dalam hadits sahih Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah.

Hadits ini menjelaskan tentang pemulaan turunnya wahyu. Diriwayatkan setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid lalu minta diselimuti. 

1 2
