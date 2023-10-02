Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Dulu Suka Mengolok-olok Muslim, Bule Cantik Ini Dapat Hidayah dan Mantap Masuk Islam

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |11:02 WIB
Dulu Suka Mengolok-olok Muslim, Bule Cantik Ini Dapat Hidayah dan Mantap Masuk Islam
Kisah mualaf cantik Jess asal Kanada. (Foto: YouTube Jubah Islam)
A
A
A

INILAH kisah mualaf cantik asal Kanada bernama Jess. Ia memiliki pengalaman spiritual yang inspiratif hingga mendapat hidayah dan mantap masuk Islam.

Sebelum menjadi mualaf, Jess tergolong cukup taat di kepercayaannya dulu. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dia selalu pergi ke tempat ibadah dan tergabung dalam kelompok remaja keagamaan.

Kisah mualaf cantik Jess asal Kanada. (Foto: YouTube Jubah Islam)

Lingkungan di sekitarnya seperti keluarga hingga tetangga sangat berpengaruh terhadap kehidupan Jess kala itu. Bahkan, tetangganya sering menjemputnya untuk beribadah bersama.

Ketika memasuki kelas VIII, saudara laki-lakinya yakni James memutuskan masuk Islam. Jess dan keluarganya sering memanggil saudaranya itu dengan sebutan Abdullah.

"Saya ingat ketika melihatnya sholat, kami sering mengolok-oloknya dengan berkata 'pergi dan sholatlah dengan karpet (sajadah) ajaib'," ungkap Jess, seperti dikutip dari kanal YouTube Jubah Islam.

Ia sering mengajak saudaranya itu berkelahi. Namun, James memilih diam dan mengalah agar tidak ada yang tersakiti.

Namun di balik itu semua, sebenarnya kehidupan Jess sangat sulit. Di usia yang masih muda dia harus terpisah dengan James atau Abdullah yang merupakan saudara satu-satunya. 

