10 Contoh Bacaan Tafkhim dalam Alquran

BERIKUT ini dibahas 10 contoh bacaan tafkhim dalam Alquran. Tafkhim yaitu hukum membaca huruf ra (ر) dengan mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya.

Tafkhim sendiri secara bahasa berarti tebal, sedangkan secara istilah tafkhim adalah menebalkan huruf tertentu dengan cara menjorokkan bibir ke depan.

Berikut ini contoh bacaan tafkhim dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 148

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ

Ada ra fathah.

2. Surat Al Baqarah Ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

Ada ra berharakat fathah.

3. Surat Al Baqarah Ayat 151

اَرْسَلْنَا

Ada ra sukun jatuh setelah fathah.

4. Surat Al Baqarah Ayat 152

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

Ada ra berharakat dhammah.

5. Surat Al Baqarah Ayat 152

اَذْكُرْكُمْ

Ada ra sukun setelah dhammah.