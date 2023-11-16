Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Bacaan Tafkhim dalam Alquran

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:27 WIB
10 Contoh Bacaan Tafkhim dalam Alquran
Ilustrasi 10 contoh bacaan tafkhim dalam Alquran. (Foto: Pexels)
A
A
A

BERIKUT ini dibahas 10 contoh bacaan tafkhim dalam Alquran. Tafkhim yaitu hukum membaca huruf ra (ر) dengan mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. 

Tafkhim sendiri secara bahasa berarti tebal, sedangkan secara istilah tafkhim adalah menebalkan huruf tertentu dengan cara menjorokkan bibir ke depan.

Berikut ini contoh bacaan tafkhim dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Surat Al Baqarah Ayat 148

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ

Ada ra fathah.

2. Surat Al Baqarah Ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

Ada ra berharakat fathah.

3. Surat Al Baqarah Ayat 151

اَرْسَلْنَا

Ada ra sukun jatuh setelah fathah.

4. Surat Al Baqarah Ayat 152

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

Ada ra berharakat dhammah.

5. Surat Al Baqarah Ayat 152

اَذْكُرْكُمْ

Ada ra sukun setelah dhammah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement