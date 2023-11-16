Mau Dikaruniai Anak Salih dan Salihah? Amalkan 3 Doa Ini

DOA agar dikaruniai anak salih dan salihah berikut ini sangat penting diketahui suami istri pasangan Muslim. Kedua orangtua, khususnya ibu hamil, juga dianjurkan memperbanyak sholawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Cobalah ibu hamil membaca doa ini," kata Ketua umum Wadah Silaturahim Khotib Indonesia (Wasathi) Ustadz Fauzan Amin saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Doa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Doa 1

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'."

Makna dari doa tersebut sudah jelas untuk meminta anak salih/salihah dan menyenangkan sehingga disukai banyak orang. Teelebih lagi bagi orangtuanya yang senantiasa memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan anak itu sendiri.

"Memberikan pendidikan yang baik juga salah satu upaya agar anak jadi pribadi lebih baik," tutur Ustadz Fauzan Amin.