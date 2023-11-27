Potret Gaya Hijab Santyka Fauziah Kekasih Sule, Cantik Elegan dengan Busana Hitam

SANTYKA Fauziah merupakan seorang seleb TikTok yang tengah menjalin kedekatan dengan komedian Sule. Gadis cantik yang lahir pada 18 Februari 1994 ini diketahui merupakan keturunan Arab.

Melalui unggahan di akun Instagram @santykafauziah, Santyka Fauziah membagikan potret dirinya mengenakan hijab yang sangat padu dengan pakaiannya.

"Jangan menyerah saat doa2 kita belum terjawab. Jika kita mampu bersabar, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita pinta," tulisnya dalam keterangan unggahan foto tersebut.

Dengan satu tangan yang berada di atas pagar membuat pose Santyka terlihat sangat anggun. Perpaduan warna cerah hijab pashmina dengan pakaian gelapnya juga tampak sangat selaras.