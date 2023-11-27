3 Doa agar Lulus Tes CPNS untuk Kaum Muslimin

DOA agar lulus tes CPNS ini bisa Anda amalkan agar bisa mendapat hasil yang memuaskan. Saat ini Seleksi CPNS memasuki masa Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diikuti peserta yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 2023.

BACA JUGA: Inilah Doa Berhenti Kecanduan Merokok

Pada tahap SKB, peserta akan melaksanakan tes praktik kerja yang berkaitan dengan substansi bidang yang dilamar. Tahap ini membuat banyak peserta berdebar-debar ketika mengikuti ujian.

Supaya ujian berjalan dengan lancar dan lulus tes CPNS, amalan dan doa yang dapat membantu dan mempermudah kelancaran tes.

Berikut adalah doa agar lulus tes CPNS yang dapat diamalkan.

1. Doa Lulus Ujian CPNS

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اْلمَخْزُوْنِ وَاْلمَكْنُوْنِ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلِإكْرَامِ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَتَرْحَمَنِي وَأَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ أَمْرِيْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَأَنْ تَرْزُقَنِيْ مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ

Allahumma inni as-aluka bismikal makhzuni wal maknuni. Ya badi'as samawati wal ardli. Ya zaljalali wal ikram an taghfirali dzanbi wa tarhamani wa an taj'ala li min amri farjan wa makhrajan wa an tarzuqoni min hautsu ahtasibu wa min haitsu la yahtasibu.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan asma-Mu yang tersimpan dan tersembunyi, Wahai Pencipta langit dan bumi, Pemilik keagungan dan kemuliaan, ampunilah dosaku, sayangilah aku, jadikan dalam segala urusanku kebahagiaan dan jalan keluar, dan karuniakan padaku rizki dari yang aku perhitungkan dan rizki yang tidak aku perhitungkan."