HOME MUSLIM DOA HARIAN

Teks Sholawat Busyro Bahasa Arab Lengkap dengan Latin dan Terjemahan Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:46 WIB
Teks Sholawat Busyro Bahasa Arab Lengkap dengan Latin dan Terjemahan Indonesia
Ilustrasi untuk teks sholawat busyro bahasa arab lengkap dengan latin (Foto: Freepik)
TEKS sholawat busyro bahasa Arab lengkap dengan latin dan terjemahan Indonesia sudah pasti sangat diperlukan untuk kaum Muslimin di Tanah Air.

Sholawat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Alquran, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Ahzab ayat 56 berikut ini: 

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Latin: Innallāha wa malā`ikatahụ yuṣallụna 'alan-nabiyy, yā ayyuhallażīna āmanụ ṣallụ 'alaihi wa sallimụ taslīmā

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Umumnya umat Muslimin mengamalkan Sholawat untuk meraih keberkahan, pahala, serta menjadi wujud kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW.

Diketahui terdapat berbagai macam jenis Sholawat dalam Islam, salah satunya adalah Sholawat Busyro.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023), berikut isi Sholawat tersebut dalam bahasa Arab, Latin, dan juga terjemahan Indonesianya.

Sholawat Busyro

اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُشْرى صَلَاةً تُبَشِّرُنَابِهَا وَاَهْلَنَا وَاَوْلَادَنَا وجَمِيْعَ مَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِنَا وَطَلَبَتَنَا وَطَالِبَاتِنَامِنْ يَوْمِنَاهذَااِلى يَوْمِ الْأَخِرَةِ

Latin: Allaahumma shalli wa sallim 'alaa Sayyidinaa Muhammadin shaahibil busyraa shalaatan tubasysyiruna bihaa wa ahlanaa wa awlaadanaa wa jamii'a masyaayikhinaa wa mu'alliminaa wa thalabatanaa wa thaalibaatinaa min yawminaa haadzaa ilaa yawmil aakhirah

Artinya: "Ya Allah, semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kami Baginda Nabi Muhammad pemilik kabar gembira yang memberi kabar gembira kepada keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, para pengajar kami, dan siswa-siswi kami sejak hari ini hingga sampai hari akhirat."

