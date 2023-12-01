Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Cantik Pevoli Yolla Yuliana Pakai Hijab, Didoakan Istikamah

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:01 WIB
Gaya Cantik Pevoli Yolla Yuliana Pakai Hijab, Didoakan Istikamah
Gaya cantik pevoli Yolla Yuliana kenakan hijab mukena. (Foto: Instagram @yollayuliana1515)
A
A
A

YOLLA Yuliana adalah pemain bola voli profesional andalan Timnas Indonesia. Ia memiliki segudang prestasi dalam cabang olahraga ini. Yolla diketahui menempati posisi quicker di klub Jakarta Pertamina Fastron.

Yolla Yuliana lahir di Bandung pada 16 Mei 1994. Bakat gadis cantik ini menurun dari sang ibu yang merupakan mantan atlet voli.

Yolla Yuliana. (Foto: Instagram @yollayuliana1515)

Baru-baru ini Yolla mengunggah potret terbaru dirinya melalui akun Instagram @yollayuliana1515. Ia mengenakan atasan hijab mukena sehingga menutupi helaian rambutnya.

Hal ini mengundang perhatian warganet, sebab sebelumnya Yolla tidak berhijab. Sejumlah netizen justru baru mengetahui bahwa Yolla beragama Islam. Faktanya, ia memang seorang Muslimah sejak lahir. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement