Gaya Cantik Pevoli Yolla Yuliana Pakai Hijab, Didoakan Istikamah

YOLLA Yuliana adalah pemain bola voli profesional andalan Timnas Indonesia. Ia memiliki segudang prestasi dalam cabang olahraga ini. Yolla diketahui menempati posisi quicker di klub Jakarta Pertamina Fastron.

Yolla Yuliana lahir di Bandung pada 16 Mei 1994. Bakat gadis cantik ini menurun dari sang ibu yang merupakan mantan atlet voli.

Baru-baru ini Yolla mengunggah potret terbaru dirinya melalui akun Instagram @yollayuliana1515. Ia mengenakan atasan hijab mukena sehingga menutupi helaian rambutnya.

Hal ini mengundang perhatian warganet, sebab sebelumnya Yolla tidak berhijab. Sejumlah netizen justru baru mengetahui bahwa Yolla beragama Islam. Faktanya, ia memang seorang Muslimah sejak lahir.