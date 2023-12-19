Bacaan Doa agar Anak Nurut dengan Orangtua

BACAAN doa agar anak nurut dengan orangtua. Amalan ini hendaknya dihafal para orangtua Muslim. Doa ini dapat membantu si buah hati menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga dan tentunya agama Islam.

Diketahui bahwa setiap orangtua mendambakan anak menurut agar menjadi anak salih dan salihah. Tidak sekadar usaha, orangtua Muslim juga bisa melakukan ikhtiar dengan membaca doa-doa terbaik.

Tidak ada dalil khusus mengenai doa tertentu yang harus dibaca agar seorang anak selalu menaati perkataan orangtuanya. Namun, ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan agar seorang anak menjadi individu yang baik.

Doa 1

Doa ini sebagaimana diamalkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Berisi memohon banyak harta, anak, panjang umur, dibaguskan amal dan diampuni dosa.

اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي، وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَى طَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْ عَمَلِي، وَاغْفِرْ لِي

Allaahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a'thoitanii, wa athil hayaatii 'alaa thoo'atik, wa ahsin 'amalii, wagh-fir lii.

"Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepada-Mu, dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku." (HR Bukhari nomor 6334 dan Muslim: 2480)