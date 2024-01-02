Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Cantik Syari Nycta Gina Lalui Tahun Baru 2024 di Masjidil Haram Bareng Keluarga

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:02 WIB
Gaya Hijab Cantik Syari Nycta Gina Lalui Tahun Baru 2024 di Masjidil Haram Bareng Keluarga
Gaya hijab Nycta Gina saat melalui Tahun Baru 2024 di Masjidil Haram bersama keluarga. (Foto: Instagram @nyctagina)
A
A
A

ARTIS Nycta Gina terlihat sangat cantik mengenakan hijab putih syari saat melalui Tahun Baru 2024 di Masjidil Haram. Diketahui bahwa figur publik yang juga seorang dokter itu sedang menunaikan ibadah umrah bersama keluarga.

Nycta Gina membagikan potret dirinya bersama sang suami Rizky Kinos dan kedua anak mereka saat berada di Masjidil Haram jelang momen Tahun Baru 2024. Mereka pun menyelesaikan ibadah sebelum menyambut pergantian tahun.

Nycta Gina. (Foto: Instagram @nyctagina)

"Alhamdulillah umrah wajibnya sudah selesai dan masyaaAllah pas banget semua rangkaian umrah selesai ketika pergantian tahun di Jakarta," tulis Nycta Gina dalam keterangan di unggahan akun Instagram @missnyctagina, dikutip pada Selasa (2/1/2024).

Ia pun bersyukur dapat merasakan perayaan tahun baru di Tanah Suci Makkah. Tidak lupa, dia memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk menyambut Tahun Baru 2024. 

