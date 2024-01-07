Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Cantik Pakai Hijab Putih, Eca Aura Banjir Pujian dari Netizen

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:08 WIB
Cantik Pakai Hijab Putih, Eca Aura Banjir Pujian dari Netizen
Gaya cantik Eca Aura pakai hijab putih. (Foto: Instagram @eca_barudakwell)
A
A
A

ARTIS Eca Aura makin jadi pusat perhatian publik Tanah Air. Pemilik nama lengkap Elsa Japasal ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal semenjak menjadi brand ambassador (BA) sebuah tim esports.

Gadis cantik yang akrab disapa Eca Aura ini lahir pada 14 November 2001. Ia tumbuh besar di Malang, Jawa Timur, meskipun lahir di Makassar.

Eca Aura. (Foto: Instagram @eca_barudakwell)

Eca merupakan putri dari pengusaha sukses Malang yakni Erwin Japasal. Dia sempat berkuliah di Taylor's University, Malaysia, namun berhenti karena pandemi covid-19.

Baru-baru ini akun fanbase Eca @eca_barudakwell mengunggah sebuah video saat dirinya menggunakan hijab putih.

Eca Aura terlihat syari mengenakan setelan bernuansa putih itu. Dia menggunakan hijab segi empat yang panjangnya menutupi dada.

Dalam video singkat itu Eca Aura menampilkan senyum lebar saat menyilangkan bagian kiri hijabnya. Eca ditemani dua staf yang berada di samping. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement