Cantik Pakai Hijab Putih, Eca Aura Banjir Pujian dari Netizen

ARTIS Eca Aura makin jadi pusat perhatian publik Tanah Air. Pemilik nama lengkap Elsa Japasal ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal semenjak menjadi brand ambassador (BA) sebuah tim esports.

Gadis cantik yang akrab disapa Eca Aura ini lahir pada 14 November 2001. Ia tumbuh besar di Malang, Jawa Timur, meskipun lahir di Makassar.

BACA JUGA: Menag Ajak Senator Bali Arya Wedakarna Belajar Sejarah Indonesia Usai Viral Singgung Hijab

Eca merupakan putri dari pengusaha sukses Malang yakni Erwin Japasal. Dia sempat berkuliah di Taylor's University, Malaysia, namun berhenti karena pandemi covid-19.

Baru-baru ini akun fanbase Eca @eca_barudakwell mengunggah sebuah video saat dirinya menggunakan hijab putih.

Eca Aura terlihat syari mengenakan setelan bernuansa putih itu. Dia menggunakan hijab segi empat yang panjangnya menutupi dada.

Dalam video singkat itu Eca Aura menampilkan senyum lebar saat menyilangkan bagian kiri hijabnya. Eca ditemani dua staf yang berada di samping.