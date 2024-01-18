Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 64, Tafsir Lengkap dan Asbabun Nuzulnya

INILAH hukum tajwid Surat Ali Imran Ayat 64 lengkap dengan tafsir dan asbabun nuzulnya. Dapat membantu umat Islam untuk mengetahui lebih dalam ayat tersebut.

Ali Imran merupakan golongan surat Madaniyyah karena diturunkan di Kota Madinah, Arab Saudi. Surat ini berada di urutan ketiga dalam kitab suci Alquran, terdiri dari 200 ayat, dan membahas tentang Keluarga Imran, yakni ayah Maryam.

Dikutip dari laman Tafsiralquran, Surat Ali Imran Ayat 64 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu 'alahi wa sallam untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani berbicara secara adil mengenai pencarian dari persamaan ajaran rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan, yakni Taurat, Injil, dan Alquran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan maksud ajakan tersebut agar setiap umat tidak menyembah selain Allah Ta'ala dan tidak dibolehkan pula mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

Bacaan Surat Ali Imran Ayat 64

قُلۡ يٰۤـاَهۡلَ الۡكِتٰبِ تَعَالَوۡا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيۡنَـنَا وَبَيۡنَكُمۡ اَلَّا نَـعۡبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهٖ شَيۡـــًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُوۡلُوا اشۡهَدُوۡا بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ‏

Artinya: "Katakanlah (Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka): Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim." (QS Ali Imran: 32)