Gaya Hijab Aaliyah Massaid saat Umrah, Cantik Syari Perpaduan Putih Hitam

AALIYAH Massaid merupakan seorang selebritas muda asal Indonesia. Sejak 2011, ia masuk ke dunia hiburan Tanah Air sebagai penyanyi grup Lollipop.

Selain menjadi penyanyi, Aaliyah Massaid juga masuk ke dunia seni peran melalui film "Sayap Kecil Garuda" sebagai Ida. Dia telah terkenal sejak kecil.

Pemilik nama lengkap Aaliyah Annisa Jeffar Massaid ini lahir di Jakarta pada 8 Maret 2002. Belum lama ini dirinya melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga.

Dalam akun Instagram @aaliyah.massaid, ia mengunggah potret mengenakan hijab syari serta pakaian serba-hitam ketika berada di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

"Assalamualaikum Yaa Nabi Salam Alayka," tulis Aaliyah dalam keterangan foto unggahannya.

Ia tampak sangat cantik menggunakan hijab syari perpaduan putih hitam dan gamis. Aaliyah mengenakan ciput silang berwarna putih serta hijab pashmina yang panjangnya hingga menutupi lengan.