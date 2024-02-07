Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Hukum Merayakan Imlek bagi Muslim?

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |14:14 WIB
Apa Hukum Merayakan Imlek bagi Muslim?
Ilustrasi hukum merayakan Imlek bagi Muslim. (Foto: Freepik)
A
A
A

APA hukum merayakan Imlek bagi Muslim? Perayaan Tahun Baru China atau Imlek konon sudah dirayakan sejak ribuan tahun lalu secara turun-temurun, tepatnya dimulai sejak Dinasti Huang Ti.

Meski begitu di Indonesia terjadi kontroversi tentang hukum merayakan Imlek bagi Muslim atau umat Islam.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Yulian Purnama S.Kom menjelaskan bahwa hari raya non-Muslim harus dihindari oleh umat Islam. Sebagaimana hari raya Nairuz dan Mahrajan yang dilarang walaupun tidak terkait akidah.

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, ia berkata:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر

"Di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam baru hijrah ke Madinah, warga Madinah memiliki dua hari raya yang biasanya di hari itu mereka bersenang-senang. Rasulullah bertanya: 'Perayaan apakah yang dirayakan dalam dua hari ini?' Warga madinah menjawab: 'Pada dua hari raya ini, dahulu di masa jahiliyyah kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang.' Maka Rasulullah Shallallahu ’alaihi wassallam bersabda: 'Sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fithri'." (HR Abu Dawud nomor 1134, dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud)

Dua hari raya jahiliyah itu adalah Nairuz dan Mahrajan. Disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa dua hari raya itu adalah hari senang-senang saja tidak ada kaitannya dengan akidah, namun tetap dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam.

Alasannya karena merayakan hari raya selain hari raya umat Islam adalah bentuk menyerupai non-Muslim. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement