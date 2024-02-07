Apa Hukum Merayakan Imlek bagi Muslim?

APA hukum merayakan Imlek bagi Muslim? Perayaan Tahun Baru China atau Imlek konon sudah dirayakan sejak ribuan tahun lalu secara turun-temurun, tepatnya dimulai sejak Dinasti Huang Ti.

Meski begitu di Indonesia terjadi kontroversi tentang hukum merayakan Imlek bagi Muslim atau umat Islam.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Yulian Purnama S.Kom menjelaskan bahwa hari raya non-Muslim harus dihindari oleh umat Islam. Sebagaimana hari raya Nairuz dan Mahrajan yang dilarang walaupun tidak terkait akidah.

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, ia berkata:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر

"Di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam baru hijrah ke Madinah, warga Madinah memiliki dua hari raya yang biasanya di hari itu mereka bersenang-senang. Rasulullah bertanya: 'Perayaan apakah yang dirayakan dalam dua hari ini?' Warga madinah menjawab: 'Pada dua hari raya ini, dahulu di masa jahiliyyah kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang.' Maka Rasulullah Shallallahu ’alaihi wassallam bersabda: 'Sungguh Allah telah mengganti hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fithri'." (HR Abu Dawud nomor 1134, dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahih Abi Dawud)

Dua hari raya jahiliyah itu adalah Nairuz dan Mahrajan. Disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa dua hari raya itu adalah hari senang-senang saja tidak ada kaitannya dengan akidah, namun tetap dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam.

Alasannya karena merayakan hari raya selain hari raya umat Islam adalah bentuk menyerupai non-Muslim.