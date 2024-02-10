Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Romantis Suami Pulang Larut Malam Temukan Surat Istri Minta Dibangunin Buat Makan Bareng

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:10 WIB
Viral Romantis Suami Pulang Larut Malam Temukan Surat Istri Minta Dibangunin Buat Makan Bareng
Viral suami pulang larut malam dapat surat romantis dari istri. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan perbuatan romantis sederhana pasangan suami istri. Hal ini pun membuat pengguna media sosial yang melihatnya menjadi takjub.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @maulana.07, ia memperlihatkan saat mendapat pesan surat sederhana sangat menyentuh dari sang istri yang sudah tidur. 

Viral suami pulang larut malam dapat surat romantis dari istri. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

"Terima kasih Tuhan telah menghadirkan perempuan sebaik dia dan sesabar dia," ungkapnya dalam keterangan unggahan viral tersebut.

Dalam video itu terlihat sang suami berjalan menuju kamar dan mendapati pesan tertulis tepat di samping sang istri yang tidur di kasur.

Tertulis pesan permintaan maaf jika sang istri sudah tidur terlebih dulu ketika si suami pulang. Sepertinya kala itu suaminya pulang lebih larut malam dari biasanya. 

Namun, istrinya kembali berpesan kalau si suami pulang dalam kondisi lapar, minta dibangunkan agar bisa makan bareng.

"Maaf ya Lia tidur duluan. Dari tadi ayang ditungguin gak datang. Posisi belum makan? Bangunin ya, kita makan bareng. I love you. Istrimu Dahlia," tulis sang istri. 

Halaman:
1 2
