HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Turban Ayu Ting Ting saat Pengajian Jelang Pernikahan

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:09 WIB
Intip Gaya Hijab Turban Ayu Ting Ting saat Pengajian Jelang Pernikahan
Gaya hijab turban Ayu Ting Ting saat pengajian menjelang pernikahan. (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

AYU Ting Ting merupakan seorang penyanyi dangdut terkenal di Indonesia. Wanita asal Kota Depok, Jawa Barat, ini memiliki segudang prestasi dalam dunia hiburan.

Pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini lebih dikenal sebagai Ayu Ting Ting. Namanya menjadi terkenal setelah menyanyikan lagu yang berjudul "Alamat Palsu" dan "Geol Ajep Ajep". 

Putri sulung ayah Rozak ini lahir pada 20 Juni 1992 di Depok. Ayu Ting Ting memiliki satu putri bernama Bilqis Khumairah Razak dari pernikahan pertamanya.

Selepas pernikahan sebelumnya kandas, Ayu Ting Ting kerap dirumorkan memiliki hubungan dengan beberapa pria. Namun, hanya satu pria yang bisa mengajak Ayu Ting Ting ke jenjang serius. 

Ayu Ting Ting. (Foto: Instagram @ayutingting92)

Pria tersebut adalah Lettu Infantri Muhammad Fardhana, salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia. Pada 3 Februari 2024, mereka telah melaksanakan lamaran yang dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga inti.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya @ayutingting92, ia mengunggah potret mengenakan hijab turban saat pengajian menjelang pernikahan. 

Ayu Ting Ting mengenakan gamis berwarna putih dengan motif bunga. Dalam penampilan tersebut, dia tampak cantik dengan hijab turban berwarna moka.

Selain itu, Ayu Ting Ting menambahkan aksesori anting berbentuk bulat yang menambah kesan uni pada gaya hijabnya. 

