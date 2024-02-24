Sholat Hajat: Niat, Tata Cara, Beserta Doanya

SHOLAT hajat lengkap dengan niat, tata cara, beserta doanya bisa disimak di sini. Sholat hajat merupakan salah satu amalan salih yang baik dilakukan apabila seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

"Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H), cetakan pertama, halaman 103)

Niat Sholat Hajat

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya, seperti sholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun ada waktu terlarangnya, yakni pada waktu setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar.

BACA JUGA: Urutan Doa Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban 2024

Tata Cara Sholat Hajat

Sholat hajat bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Berikut tata caranya, sebagaimana dilansir nu.or.id:

1. Mengungkapkan niat, cukup di dalam hati

2. Membaca Doa Iftitah dan Surat Al Fatihah

3. Membaca surat pendek, disunahkan untuk membaca Ayat Kursi dan Al Ikhlas

4. Rukuk dengan tuma'ninah

5. Iktidal dengan tuma'ninah

6. Sujud dengan membaca bacaan tuma'ninah

7. Duduk di antara dua sujud dengan bacaan tuma'ninah

8. Sujud kedua dengan bacaan tuma'ninah

9. Diulangi lagi untuk rakaat kedua

10. Salam