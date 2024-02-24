Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sholat Hajat: Niat, Tata Cara, Beserta Doanya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:24 WIB
Sholat Hajat: Niat, Tata Cara, Beserta Doanya
Ilustrasi niat dan tata cara sholat hajat beserta doanya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SHOLAT hajat lengkap dengan niat, tata cara, beserta doanya bisa disimak di sini. Sholat hajat merupakan salah satu amalan salih yang baik dilakukan apabila seseorang sedang memiliki keinginan atau tengah berada dalam kesempitan.

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عليه ذلك فليصل هذه الصلاة الآتية

"Orang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk membuat mashlahat agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan karenanya, hendaklah melakukan sholat sebagai berikut."

(Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H), cetakan pertama, halaman 103) 

Niat Sholat Hajat

Sholat hajat tidak memiliki waktu khusus untuk melaksanakannya, seperti sholat dhuha yang harus dilaksanakan pada pagi menuju siang hari, atau sholat tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam.

Namun ada waktu terlarangnya, yakni pada waktu setelah subuh hingga muncul matahari atau setelah waktu ashar. 

Tata Cara Sholat Hajat

Sholat hajat bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Berikut tata caranya, sebagaimana dilansir nu.or.id:

1. Mengungkapkan niat, cukup di dalam hati

2. Membaca Doa Iftitah dan Surat Al Fatihah

3. Membaca surat pendek, disunahkan untuk membaca Ayat Kursi dan Al Ikhlas

4. Rukuk dengan tuma'ninah

5. Iktidal dengan tuma'ninah

6. Sujud dengan membaca bacaan tuma'ninah

7. Duduk di antara dua sujud dengan bacaan tuma'ninah

8. Sujud kedua dengan bacaan tuma'ninah

9. Diulangi lagi untuk rakaat kedua

10. Salam 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Doa sholat hajat Sholat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement