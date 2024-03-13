Jadwal Imsakiyah Semarang Kamis 14 Maret 2024

JADWAL imsakiyah Semarang hari Kamis 14 Maret 2024 Masehi/3 Ramadhan 1445 Hijriah silakan disimak di sini. Dapat membantu menunaikan amal ibadah puasa hingga sholat fardhu berjamaah di masjid.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sangat besar kepada hamba-hamba-Nya yang mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka itu, jangan sampai melewatkannya.

BACA JUGA: Habib Hasan bin Jafar Assegaf Pimpinan Majelis Nurul Musthofa Meninggal Setelah Sholat Dhuha

BACA JUGA: Perjalanan Dakwah Habib Hasan bin Jafar Assegaf hingga Mendirikan Majelis Nurul Musthofa

Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu 'anhu menjelaskan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: "Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari nomor 645 dan Muslim: 650)