SURAT Asy-Syams Ayat 1–15 teks Arab dan terjemahan bahasa Indonesia. Asy-Syams memiliki arti Matahari dan berada di urutan ke-91 dalam kitab suci Alquran.
Surat Asy-Syams termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.
Berikut ini bacaan lengkap Surat Asy-Syams Ayat 1–15, seperti dihimpun dari Alquran Digital Okezone:
وَالشَّمۡسِ وَضُحٰٮهَا
1. Wash shamsi wa duhaa haa
Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari,
وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰٮهَا
2. Wal qamari izaa talaa haa
demi bulan apabila mengiringinya,
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا
3. Wannahaari izaa jallaa haa
demi siang apabila menampakkannya,
وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰٮهَا
4. Wallaili izaa yaghshaa haa
demi malam apabila menutupinya (gelap gulita),
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰٮهَا
5. Wassamaaa'i wa maa banaahaa
demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan),