Menyembuhkan Segala Penyakit, Ini 6 Obat Herbal yang Tertulis di Alquran

OBAT herbal yang tertulis di Alquran dibahas Okezone Muslim secara lengkap. Diketahui bahwa Alquran menjadi petunjuk bagi umat manusia hingga hari akhir kelak.

Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan terkandung dalam kitab suci Alquran. Salah satunya adalah berbagai obat herbal yang sangat berguna untuk kesehatan umat manusia.

Terdapat beberapa jenis tanaman obat herbal yang tertulis di dalam ayat-ayat suci Alquran. Beberapa juga dijelaskan dalam riwayat hadits.

"Ada beberapa di antaranya tertulis di dalam Alquran dan hadis," kata Ketua Umum Wadah Silaturahim Khotib Indonesia (Wasathi) Ustadz Fauzan Amin saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu.

Berikut ini enam obat herbal yang keberadaannya tertulis di dalam riwayat hadits dan kitab suci Alquran:

1. Habbatussauda (jintan hitam)

Habbatussauda atau jintan hitam ternyata obat herbal yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya, menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisasi racun, hingga mencegah stres.

Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis di dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

"Sesungguhnya di dalam habbatussauda (jintan hitam) terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian." (HR Bukhari dan Muslim)

2. Lidah buaya

Dikutip dari 'Buku Pintar Sains dalam Alquran' karya Dr Nadiah Thayyarah, lidah buaya juga tertulis dalam beberapa riwayat hadis.

Diriwayatkan dari Nabih ibn Wahb, dia berkata, "Kami bepergian bersama Abban ibn Utsman. Ketika kami sampai di Milal, Umar ibn Ubaidillah terkena penyakit mata. Ketika kami melanjutkan perjalanan sampai ke Rauha', sakitnya makin parah, maka masalah ini diadukan kepada Abban ibn Utsman. Abban lalu memerintahkan Umar untuk mengolesi kedua matanya dengan lidah buaya, karena Utsman pernah mendengar dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda mengenai lelaki yang terserang penyakit mata saat ihram, 'Olesilah keduanya dengan tanaman ash-shabr (lidah buaya)'." (HR Muslim)

Selain itu dalam salah satu penelitian modern membuktikan bahwa lidah buaya memiliki kandungan zat antiradang. Jika perasan air lidah buaya ditaruh di daerah yang terkena radang, maka akan membantu meredakannya, penyumbatannya dapat terkurangi, dan sakitnya pun bisa hilang.