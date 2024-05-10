Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Persiapan Jamaah Haji Tertua di Malang Berusia 92 Tahun, Jalan Kaki Tanpa Pakai Alas Kaki Sambil Angkat Kayu

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |11:10 WIB
Persiapan Jamaah Haji Tertua di Malang Berusia 92 Tahun, Jalan Kaki Tanpa Pakai Alas Kaki Sambil Angkat Kayu
Yuyun Maslahah dan Paitun calon jamaah haji tertua asal Malang. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

PAITUN, calon menjadi jamaah haji (calhaj) tertua yang tercatat berangkat dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nenek asal Dusun Pabrian RT 15 RW 3, Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, ini tercatat berusia 92 tahun dari kartu tanda penduduknya.

Sekilas ketika Okezone temui di rumah sederhananya, nenek yang sehari-hari bekerja sebagai pencari kayu ini memang masih terlihat sehat. Usia 92 tahun tidak tampak dari sisi fisik badannya, bahkan Paitun yang hidup sendiri di rumahnya masih bisa mengangkat beban kayu.

Paitun calon jamaah haji tertua asal Malang. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

Tapi ketika berkomunikasi dengan orang lain, barulah tampak ia terlihat kesulitan. Faktor usia yang renta membuatnya secara kesadaran berpikir mulai menurun, tapi dirinya masih memiliki ingatan kuat.

Sang keponakan Yuyun Maslahah menyebut bibinya itu memang mengalami kendala komunikasi dengan orang yang baru dikenal. Acap kali ada kesulitan saat diajak berkomunikasi, meskipun sebenarnya daya ingat Paitun tidak hilang.

"Fisik masih kuat, cuma memang kalau diajak berbicara dengan orang-orang yang baru dikenal itu agak susah, seperti enggak nyambung. Kalau fisik kuat, ke mana-mana masih jalan kaki," ucap Yuyun Maslahah menemani Paitun di rumahnya, Jumat (10/5/2024).

Dia menjelaskan, sehari-hari Paitun masih mencari kayu-kayu untuk bahan bakar saat memasaknya. Ia berjalan kaki keluar dari rumah biasanya sejak pagi hingga menjelang siang, atau bahkan bisa sampai sore.

"Jalan kaki cari kayu buat bahan tungku di dapur rumah. Cari di tegalan (sawah dan kebun). Pagi biasanya berangkat, kadang (pulang) siang jam 11, kadang sampai habis dzuhur," kata Yuyun. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement