5 Jamaah Haji Tertua Indonesia 2024, Ada yang Berusia 110 Tahun

Mbah Harjo Mislan jamaah haji tertua Indonesia 2024 dengan usia 110 tahun asal Ponorogo. (Foto: iNews)

ADA 5 jamaah haji tertua Indonesia 2024 yang bisa menjadi inspirasi kaum Muslimin. Kementerian Agama pada tahun ini memberi porsi lebih kepada calon jamaah haji lansia. Dari 241.000 kuota haji Indonesia, jumlah jamaah lansia berkisar 45 ribu orang.

Sementara jamaah haji lansia yang tertua memiliki rentang usianya 96 hingga 110 tahun. Jumlahnya sebanyak 55 calon jamaah haji.

"Usia jamaah haji tertua ini ada 55 orang," ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag Ahmad Abdullah saat Bimtek Calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Indonesia mendapat jatah kuota 221.000 jamaah dan 20.000 kuota tambahan pada musim haji 2024. Sehingga, total jamaah haji Indonesia tahun ini mencapai 241.000 orang.

Berikut ini lima Jamaah haji tertua Indonesia 2024, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Mbah Harjo Mislan usia 110 tahun

Mbah Harjo Mislan, warga Ponorogo, Jawa Timur, tercatat sebagai calon jamaah haji tertua dari Indonesia. Usianya kini mencapai 110 tahun. Di umur yang sudah seabad lebih, Mbah Harjo Mislan tetap bersemangat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Kakek ini tampak masih energik dan semangat mengikuti proses manasik haji. Veteran pejuang '45 ini mengaku sering berolahraga untuk menjaga tubuhnya tetap fit, meski tidak segagah dulu.

"Alhamdulillah sehat," kata Mbah Harjo Mislan kepada iNews Media Group, Jumat 10 Mei 2024.

Mbah Harjo Mislan berangkat bersama 618 calon jamaah haji lainnya asal Ponorogo pada 15 Mei 2024. Ia berharap dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan selamat kembali ke kampung halaman menjadi haji mabrur. Aamiin Allahumma aamiin.

2. Nenek Syaimah Damanik usia 95

Nenek Syaimah Damanik termasuk calon jamaah haji tertua Indonesia 2024. Nenek Syaimah asal Kabupaten Asahan, Medan, Sumatera Utara, ini tercatat berusia 95 tahun.

Nenek Syaimah Damanik menjadi calon jemaah haji tertua Embarkasi Medan pada tahun 2024. Meski harus didorong menggunakan kursi roda, ia terlihat sangat bahagia bisa berangkat ke Tanah Suci.

Kakanwil Kemenag Sumut mengatakan tahun ini para pendamping yang merupakan keluarga dibolehkan mendampingi calon jamaah haji yang sudah lansia.