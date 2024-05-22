Puaskan Lidah Jamaah Haji, Petugas Katering Datangkan Bumbu dari Indonesia

PETUGAS katering di Tanah Suci sengaja mendatangkan bumbu dari Indonesia. Tujuannya untuk memuaskan lidah para jamaah haji asal Tanah Air.

Diketahui bahwa selama menunaikan ibadah di Tanah Suci, jamaah haji Indonesia mendapat layanan konsumsi sebanyak tiga kali dalam sehari. Makanan yang disajikan memiliki cita rasa Nusantara.

Salah satu dapur yang menyajikan makanan jamaah haji Indonesia adalah Meez Mary Catering. Perusahaan katering ini mendapat kepercayaan dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk menyediakan layanan konsumsi bagi jamaah Indonesia.

Pimpinan Chef Meez Mary Catering Wan Abdurrahman mengatakan makanan jamaah haji selama di Kota Madinah dari aneka menu masakan yang disesuaikan lidah orang Indonesia. Pihaknya memasak makanan untuk jamaah haji dengan bumbu asli Indonesia.

"Bumbu untuk memasak, kami datangkan langsung dari Indonesia. Juru masaknya juga merupakan orang Indonesia serta para pekerja di sini pun didominasi orang Indonesia," kata Abdurrahman di Madinah, Senin 20 Mei 2024.