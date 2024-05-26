Ini Hukumnya Menikah dengan Anak Angkat Menurut Islam

INI hukumnya menikah dengan anak angkat menurut Islam. Ustadz Ammi Nur Baits ST BA, seperti dilansir laman Konsultasi Syariah, mengungkapkan ada hal-hal penting yang mesti diperhatikan terkait hukum menikah dengan anak angkat menurut Islam.

Pertama: Dalam aturan Islam, pengangkatan anak tidaklah mengubah nasabnya. Artinya, si anak tetap dinasabkan ke orangtua aslinya. Dikarenakan anak angkat tidak berubah nasab, maka pengangkatan anak juga tidak bisa mengubah status mahram.

Aturan ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan melalui firman-Nya:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al Ahzab: 5)

Sejatinya aturan ini menghapus aturan di masa jahiliyah. Bahwa anak yang diadopsi statusnya sama dengan anak kandung, sehingga orangtua angkat bisa menjadi mahram bagi anak angkatnya. Aturan ini tetap berlaku hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di Surat Al Ahzab.

Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam memiliki anak angkat bernama Zaid. Hingga masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad. Padahal, nama ayahnya yang asli adalah Haritsah.